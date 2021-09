Suora lähetys juuri nyt: Turun kaupunki tiedottaa väkivallanteosta vanhuspalveluyksikössä – asukas kuoli ja toinen sai sairaalahoitoa vaativia vammoja

Turun kaupunki on avannut omaisille ja kuntalaisille tarkoitetun kriisipuhelimen tapauksen vuoksi.

STT

Lounais-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan Turun kaupungin vanhuspalveluyksikössä tiistaina illalla tapahtuneesta väkivallanteosta.

Poliisin mukaan uhreja on kaksi ja he ovat vanhuspalveluyksikön asukkaita. Uhreista toinen kuoli saamiinsa vammoihin ja toinen sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisi kertoo, että epäilty on todennäköisesti yksikön asukas ja hänet on siirretty pois kyseisestä yksiköstä.

Poliisi tutkii tässä vaiheessa tapausta tappona ja törkeänä pahoinpitelynä. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.

Katso suoraa lähetystä Turun kaupungin tiedotustilaisuudesta kello 15.30 alkaen:

Turun kaupunki tiedottaa, että kyseessä on Kurjenmäkikoti 2, joka tarjoaa ikääntyneiden laitoshoitoa. Tilapäishoitoa järjestävässä yksikössä on 29 asukaspaikkaa. Pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17. Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä, kaupunki kertoo.

Turun kaupungin mukaan yksikössä oli tapahtumahetkellä töissä asiakasmitoituksen mukaisesti kaksi yöhoitajaa. Yksikön toiminnan kerrotaan jatkuvan normaalisti koko poliisitutkinnan ajan, eikä asukkaita siirretä pois yksiköstä.

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa kertoo, että yksikön hoitajamitoitus on 0,75.

– Olemme tarkistaneet, että vuorossa on ollut se määrä hoitajia kuin siellä pitää olla.

"Yksikön toiminta ollut asianmukaista"

Kaupungin mukaan vastaavaa asukkaisiin kohdistuvaa väkivallantekoa ei kaupungin asumispalveluyksiköissä ole tapahtunut aiemmin.

– Olemme erittäin järkyttyneitä tapahtuneesta. Tapahtumien kulku on pääosin tiedossamme, mutta poliisitutkinnan myötä tilannekuva tarkentuu vielä. Järjestämme yksikön asukkaille ja heidän omaisilleen sekä yksikön henkilökunnalle välittömästi kriisiapua. Kontaktoimme parhaillaan asukkaiden omaisia asiasta. Pääsimme aloittamaan yhteydenotot vasta, kun saimme poliisilta siihen luvan, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungilta sanoo tiedotteessa.

– Väkivallanteot kaupungin yksikössä ovat todella vakava ja järkyttävä asia. Teemme kaikkemme, että tapahtumiin johtavat syyt selviävät, tarjoamme kriisiapua sitä tarvitseville ja selvitämme tapauksen perin juurin, sanoo puolestaan Turun pormestari Minna Arve tiedotteessa.

Turun kaupunki on aloittanut tapauksen selvittämisen kaupungin näkökulmasta. Turun kaupungin kansliapäällikön Tuomas Heikkisen mukaan tapahtumien läpikäynnin lisäksi muun muassa varmistetaan, että yksikössä on toimittu ohjeiden mukaisesti ja säännösten edellyttämällä tavalla.

– Tämänhetkisten tietojen mukaan toiminta on ollut asianmukaista, Heikkinen kertoo tiedotteessa.

Tämä on päivittyvä uutinen.