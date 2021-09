Kolme nuorta kuoli ulosajossa Nokialla viime vuoden elokuussa, oikeuskäsittely alkaa keskiviikkona – näin syyttäjä kommentoi harvinaiseksi kuvailtua tapausta

Poliisi on kertonut saaneensa sosiaaliseen mediaan jaettuja kuvia ja videoita elokuussa 2020 tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeen. Kuvissa ja videoilla näkyy tilanteita auton sisältä ajon aikana. Syyttäjän mukaan someaineistoa käydään läpi käräjäoikeudessa. Professori pitää tapausta hyvin poikkeuksellisena.

Nokialla viime vuoden elokuussa tapahtuneen kuolonkolarin käsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona 8. syyskuuta.

Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Porintiellä Nokialla elokuussa 2020. Onnettomuudessa kuoli kolme alle 20-vuotiasta nuorta. Epäilty kuljettaja jäi ainoana henkiin. Häntä syytetään kolmesta taposta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Tappo vaatii sitä, että teko on tahallinen, ja syyttäjä nyt tässä on katsonut, että tahallisen henkirikoksen aineisto sillä tavalla riittää, että siitä on syyte nostettava, syyttäjä Pasi Vainio kertoi Aamulehdelle kaksi päivää ennen oikeudenkäynnin alkua.

Epäilty kuljettaja on kiistänyt ajaneensa turma-autoa. Hän oli tapahtumahetkellä 17-vuotias.

Poliisi kertoi onnettomuuden jälkeen saaneensa useilta ihmisiltä sosiaalisen median alustalle ladattuja videoita ja kuvia, joissa näkyy tilanteita muun muassa auton sisältä ajon aikana.

– Tällaista sosiaalisen median aineistoa on esitutkinnassa saatu, ja kyllä sitä tullaan käymään myös käräjäoikeudessa läpi syyttäjän näyttönä, Vainio kommentoi.

Aamulehti seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Pirkanmaan käräjäoikeudessa keskiviikkoaamuna.

Onnettomuuspaikalle oli tuotu kynttilöitä, kukkia ja muistoviestejä pian onnettomuuden jälkeen 17. elokuuta 2020.

Harvinainen tapaus

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoi Aamulehdelle heinäkuussa, että on äärimmäisen harvinaista, että ulosajon yhteydessä kuljettajaa syytetään taposta. Tolvanen kertoi, ettei muista toista vastaavaa tapausta.

– Tämä on tällaisena yksittäistapauksena varmasti harvinainen, menemättä sen enempää sen sisältöön, että tällaisissa tapauksissa syyte tahallisesta rikoksesta nostetaan, sanoo myös syyttäjä Pasi Vainio.

Vainion mukaan toissijaisesti syyte koskee törkeää kuolemantuottamusta.

Tapauksen käsittelyyn on Pirkanmaan käräjäoikeudessa varattu kolme istuntopäivää.

Vainio kertoo, että kolmen päivän on ajateltu olevan tarvittava määrä, jotta nimetty aineisto, henkilötodistelu ja loppulausunnot saadaan annettua kohtuullisessa ajassa. Nimetyn näytön läpikäyntiin on käytössä kaksi päivää, ja kolmas päivä on varattu loppulausunnoille.

Vainion mukaan näyttöä asiassa esitetään syyttäjän ja muiden asianosaisten taholta, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa asianomistajia ja puolustusta.