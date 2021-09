Käräjäoikeuden tuomio Koskelan murhasta ei yllättänyt rikosoikeuden professoria

Rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan oli ennakoitavissa, että näin vakavassa rikoksessa rangaistukset ovat asteikon yläpäästä.

Helsinki

Käräjäoikeuden tuomio Koskelan murhasta oli odotusten mukainen ja hyvin perusteltu, arvioi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Tolvasen mukaan oikeus on kiinnittänyt huomiota niihin seikkoihin, joihin pitääkin.

– Ei tämä mitään mukavaa luettavaa ole, vaikka juridisesti onkin kiinnostavaa. Suomessa ei ole olemassa mitään vastaavaa tuomiota, sanoo Tolvanen.

Lue lisää: Käräjäoikeus on tuominnut Helsingin Koskelan henkirikoksesta syytetyt pojat vankeuteen murhasta – pisin tuomio yli 10 vuotta

Lue lisää: Koskelan henkirikoksessa surmatun nuoren omaisille tuomio tuo helpotusta, luonnehtii asianajaja – ”Oikeuden toteutuminen on merkityksellistä”

Tolvasen mukaan ennakoitavissa oli, että näin vakavassa rikoksessa rangaistukset ovat asteikon yläpäästä. Alaikäistä ei voida Suomessa tuomita murhasta elinkautiseen, vaan enintään 12 vuoden vankeuteen.

Helsingin käräjäoikeus langetti nuorille hieman yli kymmenen, hieman yli yhdeksän ja hieman yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistukset.

Jonkin verran silmäänpistävää on Tolvasen mukaan se, että käräjäoikeus painotti näinkin paljon sitä, ettei tuomituilla nuorilla ollut nimenomaista tarkoitusta surmata uhriaan. Väkivalta oli kuitenkin pitkäkestoista, ja uhria myös monin tavoin halvennettiin.

– Tekijät tosiasiallisesti jättivät uhrin kuolemaan, Tolvanen toteaa.

Tolvasen mukaan on hyvä, että tuomiossa otetaan selkeästi kantaa julkisuuden merkitykseen. Oikeus päätyi siihen näkemykseen, että laaja julkisuus oli ennakoitavissa eikä se ole tässä tapauksessa lieventävä seikka.

Valitus pidentäisi tutkintavankeutta

Jos rikokseen syyllistynyt on iältään 15–20-vuotias, hän istuu tuomitusta vankeusrangaistuksesta vain kolmanneksen. Koskelan murhasta tuomitut ovat olleet tutkintavankeudessa jo viime vuoden joulukuusta lähtien, ja tämä aika vähennetään rangaistuksesta.

Jos joku tai jotkut tuomituista nyt valittavat tuomiosta hovioikeuteen, valittaja pysyy edelleen tutkintavankeudessa. Tolvasen mukaan olisi kuitenkin nuorten omaa parasta ajatellen hyvä, että he siirtyisivät mahdollisimman nopeasti tutkintavangeista vankeusvangeiksi. Näin siksi, että tutkintavankeudessa yhteydenpitoa ulkomaailmaan rajoitetaan enemmän ja mahdollisuudet esimerkiksi opiskeluun ovat huonommat.

– Jos käräjäoikeuden tuomio jäisi voimaan, voitaisiin vankilassa ryhtyä heti kuntouttaviin toimiin, joita nämä nuoret selvästi tarvitsevat, sanoo Tolvanen.

– Vankeus on rangaistuksen suorittamista ja on ihan oikein, että rikoksesta rangaistaan. Mutta kyllä nämä tuomitut joskus siviiliin astuvat, ja silloin olisi hyvä jos he tulisivat vankilasta yhteiskuntaan sopeutuneempina kuin sinne menivät, hän perustelee.

Päivitys 3.9. kello 16.36: Artikkelia on päivitetty kauttaaltaan.