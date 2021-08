Esitutkinta Tytti Yli-Viikarin rikosepäilyistä valmistui – epäilyt virkarikoksista ja maksuvälinepetoksesta VTV:n johdossa etenevät syyttäjän arvioitavaksi

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta epäillään Yli-Viikarin lisäksi toista viraston johtajaa. Yli-Viikari irtisanottiin kesällä, toinen epäilty on virasta pidätettynä. Molemmat ovat kiistäneet rikosepäilyt.

Helsinki

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rikosepäilyistä. Asia etenee seuraavaksi syyteharkintaan.

Yli-Viikaria epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, maksuvälinepetoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Epäily törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta koskee työsopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Sopimuksen tekivät Yli-Viikari ja viraston tuolloinen hallintojohtaja Mikko Koiranen. Myös Koirasta epäillään asiassa samoista rikosnimikkeistä.

Yli-Viikari on valittanut potkuistaan

Poliisitutkinnassa on ollut myös Yli-Viikarin työmatkoilla kertyneiden lentopisteiden käyttö. KRP epäilee, että Yli-Viikari on käyttänyt lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tältä osin häntä epäillään maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

– Esitutkinnassa on selvitetty henkilön lentopisteiden käyttöä sekä matkustamista ja lentopisteiden käyttöä koskeneita ohjeita ja määräyksiä. Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, että virkamies on käyttänyt virkamatkoista kertyneitä ja näin ollen lähtökohtaisesti työnantajalle kuuluvia lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lentopisteiden arvon määrittäminen jälkikäteen on tosin osoittautunut jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, KRP:n tutkinnanjohtaja Tommi Reen sanoi tiedotteessa.

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi noussut Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia. Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari ja Koiranen ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

Tarkastusvaliokunta: Heikentänyt merkittävästi luottamusta VTV:hen

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Eduskunta nimitti Yli-Viikarin viraston johtoon vuoden 2016 alusta alkaen viideksi vuodeksi.

Yli-Viikarin matkustelu oli noussut otsikoihin jo aiemmin. KRP kertoi tutkinnan aloittamisesta sen jälkeen, kun Iltalehti julkaisi tammikuussa jutut VTV:n virkamiehen omituisesta työsopimuksesta sekä Yli-Viikarin lentopisteisiin liittyvistä epäselvyyksistä.

Helmikuussa myös eduskunnan tarkastusvaliokunta aloitti selvityksen VTV:n toiminnasta. Valiokunta katsoi kesäkuussa julkaistussa mietinnössään, että Yli-Viikarin toiminta oli merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Yli-Viikari kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin lentopisteistä

Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteisiin ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Mietinnössä pyrittiin myös selvittämään, miten Yli-Viikari oli käyttänyt virkamatkoilta kertyneitä etupisteitä. Yli-Viikari kieltäytyi vastaamasta valiokunnan kysymyksiin. Hän katsoi, että Finnair Plus -tilin tiedot ovat henkilökohtaisia.

Valiokunta piti Yli-Viikarin vaikenemista valitettavana sekä tarkastusviraston oman toiminnan uskottavuutta horjuttavana.

– Pääjohtajana hän on lisäksi jättänyt tilanteen selvittämisen julkisuudessa sekä asiasta tiedottamisen alaistensa vastuulle, mietinnössä todettiin.

Virkamiehen työsopimuksen osalta tarkastusvaliokunta viittasi eduskunnan oikeusasiamiehen joulukuiseen ratkaisuun, jossa sopimus todettiin lainvastaiseksi.