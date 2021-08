Syyttäjät hovioikeudessa: Jari Aarnio tiesi Vuosaaren palkkamurhasta, mutta henkirikoksen estämisen sijaan halusi sen selvittämisestä sulan hattuunsa

Aarnio vaatii hovioikeudessa murhasyytteen hylkäämistä, syyttäjä hakee myös ex-jengipomo Keijo Vilhuselle elinkautista vankeutta. Käräjillä Vilhunen vapautui syytteestä.

Helsinki

Jari Aarnio tiesi Vuosaaressa liki 20 vuotta sitten tapahtuneesta palkkamurhasta etukäteen ja olisi voinut sen estää, mutta sen sijaan antoi henkirikoksen tapahtua ja otti kunniaa sen ratkaisemisesta, syyttäjät sanoivat Helsingin hovioikeudessa maanantaina.

Helsingin huumerikospoliisin entinen päällikkö ja aiemmin useista rikoksista tuomittu Aarnio sai joulukuussa käräjäoikeudessa murhasta elinkautisen vankeusrangaistuksen. Maanantaina alkaneessa hovioikeuden käsittelyssä Aarnio vaatii murhasyytteen hylkäämistä. Syyttäjien mukaan käräjäoikeuden tuomio oli oikea.

Lue lisää: Vuosaaren palkkamurhan käsittely alkaa hovissa – käräjillä Jari Aarnio tuomittiin elinkautiseen

Aarnion ei ole syytetty osallistuneen veritekoon, vaan hänet tuomittiin käräjäoikeudessa murhasta epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena. Oikeuden mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään ruotsalais-turkkilaiseen rikolliseen Volkan Ünsaliin kohdistunutta murhahanketta, vaikka poliisina tiesi siitä etukäteen. Tällaista tuomiota epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta ei ole Suomessa aiemmin langetettu.

"Ei vaadittu toimimaan päättömän kanan lailla"

Syyttäjien mukaan on vakuuttava näyttö siitä, että Aarnio tiesi murhasta etukäteen. Aarniolla olisi myös ollut mahdollisuus estää henkirikos esimerkiksi ilmoittamalla uhrille tai tekijöille, että poliisi on uhasta tietoinen, syyttäjät sanovat.

Puolustuksen mukaan Aarniolla ei ollut henkirikoksesta yksityiskohtaista etukäteistietoa, vaan pelkkä "heikko huhu", jonka kaltaisia huumepoliisille kantautui usein, ja joiden perusteella toimiminen olisi ollut puolustuksen mukaan jopa vaarallista.

Syyttäjät ovat asiasta eri mieltä.

– Ei kukaan vaatinut (Aarniota) toimimaan päättömän kanan lailla. Nämä kaikki toimet Aarnio olisi voinut tehdä suunnitelmallisesti ja harkiten, valtionsyyttäjä Mikko Männikkö sanoi hovioikeudessa.

Syyttäjä: Vilhunen oli murhan toimeksiantaja

Jo vuonna 2005 murhasta tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin neljä ammattirikollista. Nyt käsiteltävässä jutussa on Aarnion ohella murhasta syytettynä rikollisjärjestö United Brotherhoodin entinen johtaja Keijo Vilhunen. Hänen syytteensäkäräjäoikeus hylkäsi.

Syyttäjät vaativat Vilhuselle myös hovioikeudessa elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Heidän mukaansa Vilhunen oli murhan toimeksiantaja.

– Kun Vilhunen on asemansa perusteella saanut muut tekemään likaisen työn, ei näyttö voi perustua kuin hänen käyttämiinsä sanoihin. On supateltu pyöräkellareissa, pyritty mahdollisimman vähän höpisemään asioista. Silti hänen syyllisyydestään on saatu vahva näyttö, aluesyyttäjä Perttu Könönen sanoi.

Vilhusen mukaan ilmianto oli kosto poliisin kanssa toimimisesta

Poliisi otti palkkamurhan uuteen tarkasteluun vuonna 2015, kun yksi aiemmin tuomituista miehistä antoi poliisille uusia tietoja henkirikoksesta. Vilhusen mukaan hänestä tehtiin väärä ilmianto kostoksi siitä, että hän oli tehnyt yhteistyötä Aarnion kanssa ja toiminut poliisin tietolähteenä.

Vilhunen sanoo yrittäneensä estää henkirikosta tapahtumasta. Vilhusen mukaan hän oli vuonna 2003 Helsingin huumepoliisin tietolähde ja välitti tiedot murhahankkeesta Aarniolle ajatellen, että tämä puuttuisi asiaan.

Syyttäjät ovat torjuneet selityksen. Heidän mukaansa asema rikollisryhmän johtajana suojasi Vilhusta vuosien ajan, kunnes muiden rikosjuttujen myötä paljastunut Aarnio-yhteistyö vei tältä sekä aseman että suojan rikollispiireissä.

Aarnio ja Vilhunen on muun muassa tuomittu 2010-luvulla rikoskumppaneina kymmenen vuoden vankeusrangaistuksiin niin kutsutussa huumetynnyrijutussa, jossa Suomeen tuotiin satoja kiloja hasista.

– Rakennelma, että meillä on niin hyvä rikollispomo, että hän halukas estämään murhia, on täysin epäuskottava -- Jos Vilhunen todella olisi – jostain käsittämättömästä syystä – halunnut väkivaltaisen jengin pomona estää murhan, hän olisi voinut tehdä sen vain sanomalla (tekijöille), että älkää tehkö sitä, Könönen sanoi.

Syyttäjät: Aarnio kuuluisa "tulosajattelustaan"

Aarniolla ja Vilhusella oli kummallakin omat syynsä olla estämättä murhaa, syyttäjät sanovat.

– Tämä on tulosajattelua, josta Aarnio on ollut kuuluisa: näin saatiin palkkamurha ratkaistua ja ihmiset istumaan elinkautista. Vilhunen on ollut Aarniolle tietolähde, eikä lintua kannata laittaa häkkiin, jos haluaa kuulla laulua. Vilhunen taasen on pysynyt alamaailman huipulla käräyttelemällä rikoskumppaneitaan, Könönen sanoi.

Aarnio nosti esille rooliaan henkirikoksen ratkaisemisessa myös käräjäkäsittelyssä viime vuonna.

– Huumepoliisi on aikanaan tehnyt tosi hienoa duunia, että rikos on väkivaltayksikön kanssa saatu selvitettyä -- saatiin selvitettyä tällainen kansainvälinen, aika kova keissi, Aarnio sanoi silloin.

Puolustus: Käräjäoikeuden tuomio täysin pielessä

Aarnion hovivalituksen mukaan käräjäoikeuden tuomio on kaikilta osin virheellinen, eikä olennaisia kysymyksiä käsitelty siinä ollenkaan.

– Aarniolla ei ole ollut mitään sellaista yksityiskohtaista etukäteistietoa Volkan Ünsalin henkirikoksesta, sen tekijöistä, tekopaikasta, tekoajankohdasta tai tekotavasta, jonka perusteella hän olisi voinut henkirikoksen estää tai määrätä estettäväksi. Hänellä on ollut vain heikko huhu, valituksessa sanotaan.

Murhasyytteen hylkäämisen lisäksi Aarnion puolustuksen toissijainen vaatimus hovioikeudessa on, että rikosnimike on muutettava avunannoksi tappoon. Joka tapauksessa puolustus vaatii, että seuraamusta tulisi alentaa elinkautisen sijaan määräaikaiseksi vankeusrangaistukseksi, joka olisi enimmillään kahden vuoden lisärangaistus Aarniolle aiemmin muista rikoksista tuomitun vankeuden päälle.

Taustalla Arlandan lentokentän arvokuljetusryöstö

Ünsal murhattiin vuosaarelaisasunnossa lokakuussa 2003. Aiemmin oikeus on katsonut, että veriteon motiivi liittyi Tukholman Arlandan lentokentällä vuonna 2002 tehtyyn arvokuljetusryöstöön.

Volkan Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli kaksi miljoonaa kruunua ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän irrottautui ennen kuolemaansa. Palkkamurhasta aiemmin tuomituista neljästä miehestä yksi on kertonut olleensa Arlandan ryöstön suunnittelija.

Hovioikeuden käsittely jatkuu marraskuun alkupuolelle asti.