Törkeän ryöstön tutkinta johti laajan huumevyyhdin jäljille Virroilla – ”Varmaan tässä on selvitetty vasta jäävuoren huippu”

Tutkinta käynnistyi 40 euron velanperinnästä. Nyt epäiltyjä on 14 ja listalla kaikkiaan 26 rikosnimikettä huumausainerikoksesta metsästysrikokseen.

Aamulehti

Joulukuun 1. päivä 2019 Virroilla tapahtunut törkeä ryöstö johti laajaan huumerikosten selvittelyyn. Kaikkiaan 14:ää henkilöä epäillään 26 rikosnimikkeestä. Listalla on muun muassa huumausainerikoksia, laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen ja lievä veropetos sekä metsästysrikos. Jutun esitutkinta on päättynyt, ja se siirtyy syyteharkintaan.

Tapahtumat alkoivat 40 euron velanperinnästä, jota neljä henkilöä peri Virroilla joulukuussa 2019. Tekijät saatiin kiinni ja tapaus on käsitelty.

Sen jäljiltä käynnistyi kuitenkin toinen tutkinta, jossa poliisi teki muun muassa kymmenen kotietsintää.

Tammikuussa 2020 järjestetyssä yhteisoperaatiossa oli poliiseja mukana Virroilta, Keuruulta, Tampereelta ja Sastamalasta.

Tutkinnassa selvisi muun muassa 17 huumausainerikosta, ampuma-aserikos, lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen ja lievä veropetos.

Jutun 14 epäiltyä ovat syntyneet 1980- ja -90-luvuilla. Alun perin epäiltynä oli 15 henkilöä, mutta yksi henkilöistä on kuollut tutkinnan aikana. Epäillyt ovat kotoisin Virroilta, Ruovedeltä, Sastamalasta ja Tampereelta.

Pääepäilty on virtolainen mies, joka on kasvattanut kannabista ja myynyt sitä. Hänen kohdallaan kyse on 14 eri rikosnimikkeestä.

Laaja ja työläs tutkittava

Rikoskomisario Kari Aaltio sanoo, että huumausainerikoksissa kyse on kannabiksen kasvattamisesta, myymisestä ja käytöstä. Kaikkiaan kannabiksen määrä on ollut joitakin satoja grammoja, jotka ovat peräisin kotikasvattamoista. Kasvattamoja oli useita Virroilla ja myös Ruovedellä.

Aaltio kertoo, että laiton tuontitavara on nuuskaa, jota löytyi kotietsinnöissä noin sata purkkia. Siitä seuraa myös epäilty veropetos.

Pääepäillyn listalle tulee lisäksi myös metsästysrikos. Tutkinnassa on selvinnyt, että mies on ampunut maakotkan lainatulla aseella. Koska miehellä ei ole lupaa, kyse on myös ampuma-aserikoksesta.

13 muun epäillyn kohdalla kyse on huumausainerikoksista.

Aaltio sanoo, että juttu on ollut laaja ja työläs tutkittava.

– Sitä kuvaa hyvin se, että pöytäkirjan laajuus on 350 sivua.

Hän lisää, että rikosvyyhti näyttää myös, että huumeita on saatavilla kaikkialla.

– Kannabiksen käyttäjät tietävät, mistä sitä saa. Varmaan tässä on selvitetty vasta jäävuoren huippu, eikä välttämättä kaikkien osallisten nimi ole tullut esille.