MITÄ? Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset

Tappo: Ihminen, joka tappaa toisen, on rikoslain mukaan tuomittava taposta vankeuteen määräajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi.

Murha: Jos tappo on tehty vakaasti harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen, rikoksentekijä on tuomittava murhasta elinkautiseen vankeuteen. Tuomio on sama, jos tapettu on virkansa puolesta järjestystä tai turvallisuutta ylläpitänyt viranhaltija tai jos tappo on tehty virkatoimen vuoksi ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Surma: Jos tappo on tehty lieventävien asianhaarojen, kuten poikkeuksellisten olosuhteiden, vallitessa, rikoksentekijä on tuomittava surmasta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lapsensurma: Nainen, joka surmaa lapsensa synnytyksestä uupuneena tai ahdistuneena, on tuomittava lapsensurmasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lähde: Rikoslain 21. luku