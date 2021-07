Epäiltyä ampujaa ei ole vieläkään tavoitettu. Hänen kerrotaan ajaneen sinisellä vesijetillä ja pukeutuneen punaiseen liiviin. Poliisi toivoo yhä vihjeitä tapauksesta.

Aamulehti

Poliisi on saanut noin viisi havaintoa Virtain lauantaiseen vesijettiampumiseen liittyen. Ampujasta ei ole kuitenkaan saatu vielä ratkaisevaa vihjettä.

– Osa on sellaisia, että on nähty vesijettejä aikojen saatossa. Osa on tehnyt havaintoja asianomaisen vesijetistä, josta meillä oli kuva tiedotteessa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoo.

Poliisi jatkaa vihjeiden selvittelyä. Poliisi on myös tehnyt paikkatutkintaa ampumiseen liittyen. Välisaaren mukaan tutkinta on toistaiseksi aika vahvasti vihjeitten varassa.

– Toivomme jopa sellaisiakin vihjeitä, jotka voivat itsestä tuntua, että onkohan tuossa nyt mitään.

Poliisi epäilee, että sinisellä vesijetillä ajanut henkilö ampui yli 40-vuotiasta, punaisella vesijetillä ajanutta miestä käteen Virroilla lauantaina 24. heinäkuuta kello 14. Tapausta tutkitaan epäiltynä tapon yrityksenä.

STT:n mukaan kyseessä oli käsiase. Ampumavamma ei ollut hengenvaarallinen.

Ampuminen tapahtui Toisveden länsirannalla, Herraskylän kanavan pohjoispuolella. Paikka sijaitsee lähellä Nuorisokeskus Marttista ja tietä numero 23. Epäilty ampuja oli ajanut asianosaista vastaan ja poistunut jetillään Virtain suuntaan. Hänellä oli yllään punainen liivi.

Ei viitteitä kostosta

Välisaarella ei ole tietoa, tunsivatko ampuja ja ammuttu toisiaan ennestään. Hänen mukaansa asianomistaja ei ole kuitenkaan kertonut, että he olisivat tunteneet. Myöskään tekijän motiivista ei ole tietoa.

– Hirveän vaikea sanoa, kun ei ole toista osapuolta vielä tavoitettu. Asianomistaja kertoi kuulusteluissa, että ampuja, jonka hän oli nopeasti nähnyt, ei ollut tutunoloinen.

– Hän ei tuonut esiin sellaisia seikkoja, että olisi kyse jostain kostosta. Kaikki on vielä avoimena tässä vaiheessa.

Ainekset pahempaan

Punaisella vesijetillä ajanut mies pystyi ajamaan itse rantaan ja ilmoittamaan asiasta hätäkeskukseen, kun häntä oli ammuttu. Välisaaren mukaan hänet operoitiin melko pian sairaalaan kuljettamisen jälkeen.

– Käsi on parsittu kasaan, ja hän on ollut nyt kotosalla, Välisaari kertoo.

Ampuminen olisi hänen mukaansa voinut päättyä vakavampaankin vammaan.

– Kun miettii, että vesijetit ovat olleet liikkeessä, on se mahdollisuus, että olisi osunut pahemmin. Silloin jälki ja seuraukset olisivat olleet pahempia.

Tapaus on ainoaa laatuaan Välisaaren 20 vuoden mittaisella uralla. Hän pitää tapausta ”varsin erikoisena”.

Tarkennettu 27. heinäkuuta kello 14.10: Uhri ajoi rantaan punaisella vesijetillä.