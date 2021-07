Tulli on takavarikoinut vuodessa noin sata ampuma-asetta – aseet takavarikoitu pääosin ulkomailta saapuneista lähetyksistä

Tulli on takavarikoinut vuoden sisällä yhteensä noin sata ampuma-asetta. Aseet on takavarikoitu pääasiassa ulkomailta saapuneista postilähetyksistä. Tulli kertoo luvattomien ampuma-aseiden maahantuontitapauksista tiedotteessaan keskiviikkona.

Tullin mukaan aseita ovat tuoneet maahan useat ympäri Suomea asuvat henkilöt. Tapauksia on tutkittu ampuma-aserikoksina ja törkeinä ampuma-aserikoksina.

Rikoksista epäilynä on tiedotteen mukaan kymmeniä henkilöitä ympäri Suomea. Osa asioista on esitutkintavaiheessa tai syyteharkinnassa, osa on jo käsitelty tuomioistuimissa.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana Tullin takavarikoimat noin sata laittomasti maahantuotua asetta ovat olleet kaasuaseita tai niin sanottuja starttipistooleja. Tiedotteen mukaan aseet on löydetty kymmenistä eri puolille Suomea lähetetyistä postilähetyksistä sekä esitutkintojen yhteydessä tehdyissä kotietsinnöissä.

Tullin kaasuaseiden maahantuontiin liittyvän kotietsinnän yhteydessä takavarikoimia patruunoita.

Tiedotteen mukaan yksi rikoskokonaisuuden merkittävimmistä löydöistä tehtiin Turussa, kun parikymppisen miehen hallusta takavarikoitiin 12 luvatonta kaasuasetta.

Esitutkinnan aikana kävi ilmi, että mies oli takavarikoitujen aseiden lisäksi tuonut maahan 27 muuta kaasuasetta ja levittänyt niitä eteenpäin muun muassa Tor-verkon välityksellä. Miestä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Tulli kertoo tehneensä rikoskokonaisuuteen liittyen kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Tšekin kanssa, ja yhteistyön avulla on onnistuttu paljastamaan kymmeniä aiempia Suomeen laittomasti tuotujen ampuma-aseiden tapauksia.