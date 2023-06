Tampereesta on tulossa viinibaarien kaupunki – uusin tulokas avautui Kauppahallissa

Tampereen Kauppahalliin avautui kesäkuun alussa uusi viinibaari, ensi viikolla avautuu toinen Hämeenkadulle.

Aamulehti

Tampereelle on avautumassa uusia viinibaareja peräti kaksin kappalein. Aamulehti uutisoi jo aiemmin alkukesästä Hämeenkadun yläpäähän ensi viikolla avattavasta viinibaari Vinnistä.

Sen lisäksi Tampereen Kauppahallissa on kesäkuun alussa aloittanut pop up -viinibaari. Uusi baari toimii kesätauolle jääneen La Maree -ravintolan tiloissa ja sitä pyörittää ranskalaisten laatuviinien maahantuojana tunnettu tamperelainen Simon Bouquin. Viinien ja viinitastingien lisäksi ravintolassa on tarjolla charcuterie-lautasia, juustoja ja leivonnaisia. Ravintolaa tekee yhteistyötä sekä Kangasalan ravintola Paakarin että Tullin alueelle avatun uuden Marco boulangerie -leipomon kanssa.

Tampereella toimii jo ennestään useita viinibaareja. Tunnetuimpia ovat samppanjabaari Santé, ravintola Kajon kyljessä toimiva Villit&Viinit, Laternan talon alakerrassa sijaitseva Deli 1909 sekä Kauppahallin Juustosopin yhteydessä toimiva pieni Viinisoppi, jossa tarjolla on toisen tamperelaisen maahantuojan eli Viinimestarien juomia.

Myös monet ruokaravintolat kuten jo perinteinen Gastropub Tuulensuu sekä uudet Bistro C ja Nonni toivottavat tervetulleiksi myös viinimaistelijat.