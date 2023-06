Mikä on Pirkanmaan paras kahvila? Kerro suosikkisi

Aamulehti tekee juttua kahviloista. Kerro meille, mikä on suosikkikahvilasi ja miksi.

Tampereelta ja kaupungin lähistöstä löytyy hurja määrä erilaisia kahviloita. Oikean taukopaikan löytymiseen vaikuttaa moni seikka, kuten hintataso tai miljöö.

Lue lisää: Selvitimme, paljonko kahvi maksaa Tampereen keskustan kahviloissa – Suodatinkahvin hinta on monessa paikassa ylittänyt kolmen euron rajan, silti kahvilakulttuuri on voimissaan

Aamulehti on ottanut tehtäväkseen selvittää, mikä Tampereen lähialueen kahviloista on paras. Kerro meille, mikä alueen kahviloista on ykkönen ja mikä siitä tekee erityisen. Jos olet kahvilayrittäjä, ilmoita itsesi mukaan. Etsimme myös haastateltavaa.