Televisiosta tuttu yrittäjä avasi BBQ-ravintolan Tampereelle – Lisää on tulossa ympäri Suomen

”Ajatuksissa on avata lisää ravintoloita Tampereen lisäksi muualle maahan. Kysyntä on ollut todella kovaa. Smokehouse-ruualle on selvästi tilaus”, sanoo toimitusjohtaja Tero Sivula. Miten ihmeessä savun pölläyttely onnistuu keskellä kaupunkia?

Tero Sivula tuli tunnetuksi television Suomalainen menestysresepti -kilpailusta. Nyt hän avasi yhdessä alan osaajien kanssa Smokehouse Bros -ravintolan Tammelaan. Sen kulmakivenä ovat itse savustetut lihat ja makkarat.