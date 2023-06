Missä ovat hyvät tamperelaiset lounasravintolat viikonloppuisin ja mistä saa ruokaa loppuillasta teatterin jälkeen? kysyy Aamulehden ravintolakriitikko Vesa Laitinen.

Olin taannoin eräänä perjantaina lounaalla Tampereen Kauppahallin 4 vuodenaikaa -ravintolassa, kuten ainakin.

Vieressäni istunut Helsingistä teatterimatkalle tullut pariskunta kyseli muina miehinä, mihin heidän kannattaisi mennä seuraavana päivänä eli lauantaina lounaalle.

Olen olettanut, että itselläni olisi jossain määrin näkemystä Tampereen ravintolakartasta, mutta hämmästyksekseni mykistyin. Ei kerta kaikkiaan tullut mitään muuta mieleen kuin tuo samainen, mainio ranskalainen bistro Kauppahallin nurkassa.

Eli Tampereen keskustassa on kyllä kymmeniä kelpo lounaspaikkoja arkisin, mutta viikonloppuisin tekee tiukkaa saada pöytään tarjoiltuna hyvää lounasta viineineen. Brunssit eivät tätä vajetta korvaa.

Hämmennykseni kasvoi, kun satuin tämän mieleen jäävän kohtaamisen jälkeen piipahtamaan muutaman päivän automatkalla Baltiassa eli Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Siis maissa, joista ei historiassa ole ensimmäisenä tullut mieleen gastronomia.

Ravintoloissa oli tarjolla ostereita, tryffeliä, ankeriasta, meribassia, ankanmaksaa, kaviaaria, viiriäistä, mustekalan mustetta ja mitä mielikuvituksellisempia liha-annoksia karitsankielestä ankansydämeen. Olen pitänyt Tampereen ravintolatarjontaa laajana, monipuolisena ja laadukkaana, mutta yhtäkkiä aloin nähdä puutteita.

Jos mieli tekisi sattumalta ostereita ja samppanjaa, tietäisin Tampereella vain yhden ravintolan, joka niitä pystyisi tarjoamaan, ja sekin menee kesäksi kiinni.

On ilahduttavaa ja suuresti kunnioitettavaa, että Tampereen kärkipään ravintolat ovat jo yli 20 vuoden ajan rakentaneet mainettaan lähiruoan ympärille. Sen aloitti Heikki Ahopelto Näsinneulassa ja sitä jatkoi menestyksekkäästi ja pieteetillä muun muassa Ilkka Isotalo ravintola C:ssä.

Silti, kun lähden silloin tällöin illalla kaupunkiin asti syödäkseni hyvin, haluanko enää välttämättä syödä kuhaa, naudan sisäfilettä ja suklaafondantia. Ymmärrän, että ravintola tarjoaa sitä, mitä kansa haluaa syödä, mutta vaihtelun vuoksi olisi virkistävää päästä maistamaan useammin sellaista, mitä omassa kotikeittiössä ei osaa eikä voi valmistaa.

Mistä tulee mieleen, ettei Tampereen seudulla ole vieläkään täysiveristä kala- ja äyriäisravintolaa Kauppahallin La Mareeta ja Kangasalan Paakarin teemailtoja lukuun ottamatta. Enkä usko, että koskaan tuleekaan, koska sellainen ei täällä kannattaisi.

Ja entäpä jos haluaisin syömään hyvin illan teatteriesityksen tai konsertin jälkeen? Tai vastaavasti jos haluaisin syödä hyvää kotiruokaa Tampereen keskustassa ilta-aikaan?

Mustanmakkaran, kanansiiven, kebabin, pizzan ja oluen marinoimalla kaupungillamme on mahdollisuus ja tilaa kehittyä. Loppujen lopuksi se on silti asiakas, joka päättää, mikä idea on elinkelpoinen ja mikä saa jäädä odottamaan hamaan tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö ja ravintolakriitikko.