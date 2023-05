Supersuosion saavuttanut munkkikahvila avaa kesäksi Tampereella – tuo mukanaan ”kaikista menevimmät donitsit”

Loimaalainen perheyritys laajentaa toimintaansa Tampereelle. Kesän ajaksi avautuva toimipiste tulee Mustanlahden satamaan.

Aamulehti

Suureen suosioon Loimaalla noussut Munkkis-kahvila avaa pian ovensa myös Tampereelle. Yritys kertoi asiasta sosiaalisen median kanavillaan. Instagram-julkaisussaan yritys kertoo, että Munkkista on odotettu paljon muihin kaupunkeihin.

Aviomiehensä kanssa yritystä pyörittävä Edina Perolli kertoo Aamulehdelle, että päätös Tampereelle avaamisesta syntyi, kun he saivat hyvän tarjouksen. ”Meiltä oikeastaan kysyttiin, että haluaisitteko tulla kesäksi tällaiseen paikkaan. Ajattelin, että mikäs siinä, miksei”, Perolli kertoo.

Tampereen kahvila avautuu Särkänniemeä vastapäätä Mustanlahden satamaan ja on auki kesän ajan. Perollin mukaan on mahdollista, että he ovat jatkossa Tampereella joka kesä. ”Ympärivuotisesta toiminnasta en uskalla luvata. Katsotaan, miten kesä menee”, Perolli kertoo.

Sydämellä tehty

Munkkiksen suosion salaisuus piilee Perollin mukaan tuotteiden laadukkuudessa. ”Se ei ole mitään koneesta tullutta tavaraa. Me teemme tuotteen käsin alusta loppuun. Se on tehty sydämellä”, Perolli sanoo. Munkkiksen valikoimassa on tällä hetkellä 63 donitsia, jotka Edina Perollin mies Drilon Perolli suunnittelee itse alusta loppuun. Tällä hetkellä kahvilan suosituin tuote on Kinder Bueno -munkki.

Edina Perollin mukaan Tampereelle pystytään tuomaan tuotteista vähän enemmän kuin puolet. ”Tampereelle en saa niin isoa vitriiniä. Ollaan yritetty saada sinne kaikista menevimmät donitsit.”

Kysymykseen siitä, saadaanko Tampereelle oma uusi nimikkomunkki, Perolli ei osaa vastata, mutta hän innostuu ajatuksesta. ”Enpä ole tuota miettinyt, se olisi kyllä ihan kiva. Täytyypä vinkata siitä tuonne Drilonille päin”, Perolli sanoo.

Lämmin vastaanotto

Vielä viime kesänä pari vuotta auki olleeseen kahvilaan joutui Loimaalla jonottamaan monta tuntia, mutta talviaika on Perollin mukaan ollut hiljaisempi. ”Suurin osa meidän asiakkaistamme on ulkopaikkakuntalaisia, joten se on ihan ymmärrettävää. Mutta jos on pienikin loma, meillä on koko ajan asiakkaita”, Perolli kertoo.

Perolli haluaa kiittää asiakkaita myös laajenemisilmoituksen positiivisesta vastaanotosta. ”Tosi ihanasti on tullut mukavia kommentteja. Se antaa meille tosi paljon voimia ja tuntuu mukavalta tulla sinnepäin”, Perolli sanoo.