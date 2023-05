Mokkapirtin yrittäjä Jere Lehojärven mukaan monia ohjelman innoittamana kahvilaan tulleita yllättää se, että rakennus ei olekaan rauhallisella paikalla, vaan vilkkaasti liikennöidyn tien varrella aivan Valkeakosken keskustassa.

”Sarjassa ei näy, että tie on oikeasti lähellä ja tien toisella puolella on Tokmanni”, Jere Lehojärvi sanoo ja nauraa.

Valkeakoskella kesäkahvila Mokkapirtissä voi kävellä suoraan Kontio & Parmas -ohjelman lavasteisiin.

Mokkapirtti on rähmämunkinmakuinen kesäkahvila, jonka sisustuksesta vastaa Kontio & Parmas -ohjelman lavastaja Tanja Rautiainen. Sisustuksessa löytyykin siis varmasti sarjan katsojille tuttuja elementtejä, sillä paikka on sama, missä Kontio & Parmas -ohjelmaa on kuvattu.