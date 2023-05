Tamperelaisen huippuravintolan paikalle avattu uutuus tarjoaa vahvoja makuja – erityisesti yksi annos kiilaa kaupungin upeimpien joukkoon

Ravintola-arvio: Sari Sorrin uusi ravintolavaltaus Bistro C tarjoaa tyylikkäitä annoksia ja selkeän voimakkaita makuja.

Tila on sama, mutta sisustus eri. Ravintola C koki muodonmuutoksen muuttuessaan Bistro C:ksi.

Mikä: Christina Suomisen ja Ilkka Isotalon ravintola C lopetti vuodenvaihteessa, ja jatkajaksi ryhtyi jo ennestään Sasoria ja Sorellaa pyörittävä Sari Sorri yhtiökumppaninsa Mia Välimäen kanssa. C-kaupan jälkeen Sorri on asemoinut ravintolansa tehokkaan kattavasti Tampere-talon ja uuden areenan lähiympäristöön. Vaikka Sorri osti ravintola C:n taustayhtiön Rosticceria Perlan, ravintola ei ole enää sama vaan Sorrin ja Vaihmalan hovista tulleen keittiömestari Pasi Viitalan yhteinen luomus. Linjakseen ravintola on paaluttanut moderni eurooppalainen.