Uusi ravintola aukeaa pian poikkeuksellisessa arvotalossa Tampereen ydinkeskustassa – rekrytoinnissa hakijoiden vyöry

Haarlan palatsin alakertaan avautuvan ravintolan avajaispäivän on määrä sijoittua toukokuun loppupuoliskon ja kesäkuun alun välille.

Tampereen suosikkiravintoloihin kuuluvien Ravinteli Huberin ja Ravinteli Berthan omistava Veljekset Ponteva oy avaa uuden ravintolan arvorakennus Haarlan palatsin alakertaan, aivan Tampereen keskustaan.

Veljekset Pontevan takana ovat ravintoloitsijat Pekka Salmela ja Mika Roito. Roiton mukaan uuden ravintolan nimeksi valikoitui Ravinteli Haarla. Nimi valittiin pitkän pohdinnan jälkeen aiempien Veljekset Pontevan ravintoloiden tapaan ravintolan sijainnin perusteella.

”Meillä on kaikkien ravintoloiden kohdalla käynyt sama juttu, että me olemme miettineet aikamme nimeä, mutta sitten luontaisin vaihtoehto on valikoitunut. Nytkin kolme kuukautta yritimme miettiä kaikkia muita hyviä vaihtoehtoja, mutta sitten palasimme luontaisimpaan nimeen”, Roito toteaa.

Aukeamisajankohtaa ei vielä tiedossa

Roiton mukaan Haarlan palatsin tilojen remontti ravintolaa varten on jo pitkällä, ja se valmistuu todennäköisesti toukokuun loppupuoliskolla.

”Perusremonttia oli jo paljon tehty kiinteistönomistajan puolesta, niin tässä on enemmän ollut kysymys tilan tekemisestä meidän näköisemmäksemme.”

Kiinteistösijoittaja Pentti Välkki osti Haarlan palatsin vuonna 2013 ja teetti siihen miljoonaremontin.

Ravintolan avajaispäivää ei kuitenkaan Roiton mukaan haluta vielä ilmoittaa, eikä edes varauskalenteria aiota avata ennen ravintolan valmistumista. Roito arvelee kuitenkin ravintolan avajaispäivän sijoittuvan toukokuun puolenvälin ja kesäkuun alun välille. Ravintola halutaan Roiton mukaan ennen avajaispäivän julkistamista täysin valmiiksi ja sen toiminta halutaan harjoitella rauhassa henkilökunnan kanssa.

”Tavoite oli, että oltaisiin oltu jo ennen jääkiekon mm-kisojen alkua valmiita, mutta olemme jo tottuneet siihen, että ravintolan avaamisen kanssa ei päivämäärää voi lyödä lukkoon.”

Haarlan palatsi sijaitsee aivan Tampereen ydinkeskustassa Hatanpään valtatiellä.

Mikä? Ravinteli Haarla Ravinteli Huberin ja Ravinteli Berthan omistavan Veljekset Ponteva oy:n uusi à la carte -ravintola. Sijaitsee Haarlan palatsin alakerrassa Tampereen ydinkeskustassa. Tehtaanjohtaja Rafael Haarla rakennutti palatsin yksityisasunnokseen vuonna 1924. Ravintolan on tarkoitus avautua toukokuun loppupuoliskon ja kesäkuun alun välisenä aikana. Ravintolaan tulee runsaat 80 asiakaspaikkaa ja lisäksi ravintolassa on pieni baari.

Rekrytoinnissa hakijavyöry

Ravintolan henkilökunta on saatu Roiton mukaan jo ajoissa palkattua, vaikka ihan alussa projektia jouduttiinkin siirtämään työvoiman heikolta näyttäneen saatavuuden takia. Ravinteli Haarlaan haettiin 17:ää työntekijää ja lopulta hakemuksia saapui Roiton mukaan yli 300.

”Se oli äärettömän iloinen tilanne meille. Helpotti heti, kun hakemuksia alkoi saapua meille, sillä oli pieni kaiherrus siitä, mitä rekrytoinnin kanssa mahtaa käydä”

Roiton mukaan Ravintola Haarlasta tulee Veljekset Pontevan aiempien ravintoloiden tyylinen mannermainen à la carte -ravintola, jossa ruoka tulee olemaan ”omannäköistä”, eli sille ei ole mitään tiettyä maata tai tyyliä. Mitään raaka-aineita tai valmistusmenetelmiä ei myöskään poissuljeta. Ravintolassa tullaan kuitenkin painottamaan mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raaka-aineita.

”À la carte -ravintolassa on tyypillisesti 6–7 alkuruokaa, 8–10 pääruokaa ja 4–5 jälkiruokaa. Asiakas pääsee ravintolassamme valitsemaan niistä sen mukaan, miten kauan aikaa haluaa ravintolassa viettää. Emme halua sitoa asiakasta valmiiksi mietittyyn menukokonaisuuteen.”, Roito toteaa.