Tampereelle avautuu uusi drinkkibaari – Tarjolla cocktaileja ja talon versio ”kello viiden teestä”

Uuden drinkkibaarin ravintoloitsija Louie So toteaa, että hänen mielestään Tampereen keskustasta puuttuu paikka, jossa voi ottaa muutaman juoman ja viettää iltaa. Hän on ravintoloitsijana myös tällä viikolla uudestaan aukeavassa Ohranjyvässä.

Aamulehti

Tampereen keskustaan Aleksanterinkadulle aukeaa uusi drinkkibaari. Goldie’s-nimeä kantava ravintola avaa ovensa perjantaina 21. huhtikuuta.

Ravintolan drinkkilistan kerrotaan vaihtuvan kausittain. Cocktailien lisäksi valikoimaan kuuluu oluita sekä kattavaksi kuvailtu viini- ja samppanjavalikoima. Goldie’s tarjoaa myös oman versionsa ”kello viiden teestä”, joka pitää sisällään juomien lisäksi pieniä suupaloja. Tarjolla on myös alkoholittomia mocktaileja, oluita ja siidereitä.

Baarin ravintoloitsija Louie So kertoo, että idea drinkkibaarista sai alkunsa viime vuoden syksyllä. ”Mielestäni Tampereen keskustasta puuttuu tämän tyylinen ravintola, johon on helppo tulla viettämään alku- tai loppuiltaa.” Aluksi uusi baari on hänen mukaansa avoinna keskiviikosta sunnuntaihin, viikonloppuisin kello neljään asti yöllä.

Goldie’s avautuu Napparin talona tunnettuun, vuonna 1920 valmistuneeseen rakennukseen osoitteessa Aleksanterinkatu 25. Asiakaspaikkoja ravintolassa on sata. Vaihtuvat dj:t soittavat ravintolassa musiikkia perjantaisin ja lauantaisin. Avajaisviikonloppuna ravintolassa kuullaan myös livemusiikkia.

”Ihastuin tilaan sen ohi kävellessäni. Se on korkea ja siihen sopii hyvin ravintola”, So toteaa. Uusi drinkkibaari toimiikin kahdessa kerroksessa. So sanoo, että yläkerran parvella on yksityiskäyttöön soveltuva tila 30 hengelle.

So kertoo, että henkilökunta baarin pyörittämiseen saatiin kasaan ilman ongelmia. ”Baarimikkoja on töissä 4–6. Yllättävän helposti saimme jengin kasaan. Ravintola-alan henkilöstöpula on kyllä tiedossa, mutta saimme tähän hyvän porukan.”

So toimii ravintoloitsijana myös tällä viikolla ovensa uudestaan avaavassa Ohranjyvässä. Hän kertoo ravintoloiden toimintaan löytyvän luottoa, vaikka korona-aika kohtelikin alaa rajusti. ”Uskon, että hyvälle liikeidealle ja hyville tuotteille on aina kysyntää.”

Ohranjyvässä yrittäjänä on Primaresta oy, mutta Goldie’s tulee osaksi Findeli oy:ta.

Aleksanterinkatu tunnetaan Tampereella vilkkaana ravintolakatuna. Sen varrella sijaitsevat muun muassa Café Europa, Pizzeria Napoli sekä ravintola Hella ja Huone.