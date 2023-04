Pariisin Michelin-ravintoloissakin työskennellyt kokki avaa Tampereen keskustaan uuden lounaskahvila-konditorian

Pariisilaissyntyisen kokin ja kondiittorin Marco Kanieckin kahvila-konditoria Marco Boulangerie avaa ovensa Tullintorilla toukokuun alkupuolella.

Aamulehti

Suomalais-ranskalainen kokki ja kondiittori Marco Kaniecki avaa toukokuun alkupuolella Tampereen Tullintorille uuden leipomo-konditoria-lounaskahvilan. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Lounaskahvila Marco Boulangerie on Pariisissa syntyneen ja kasvaneen keittiömestarin ensimmäinen ja omannäköinen. ”Haluan tuoda monipuolisempaa tarjontaa Tampereelle, tarjota muitakin kuin hyviä pullia ja perinteistä suomalaista leivontaa: ranskalaista enemmän, patonkeja, croissanteja ja hapanjuurta”, Kaniecki sanoo. Kaikki on tuoretta, samana päivänä paikan päällä tehtyä, eikä mikään valmiina ostettua.

Lounaskahvilan erityisyys on kokonaan avoin keittiö. Ihmiset haistavat sen ja näkevät koko ajan, kuka siellä tekee ja miten.

”Meiltä on yhteensä viisi henkeä, leipureita, kondiittoreita, kokkeja ja barista. Ideana on, että kun teemme ruokaa, asiakkaat tietävät, kuka siellä on töissä ja me tiedämme, ketkä ovat asiakkaitamme. Ihmiset tekevät ihmisille ruokaa.”

Pariisissa 25 vuotta asunut ja lapsuutensa viettänyt Kaniecki toivoo, että ihmiset eivät vain istuisi kahvilassa, vaan ostaisivat leivonnaisia myös kotiinsa.

Kahvilaan tulee myös lounastarjontaa. Sisällä istumapaikkoja on 40–50 ja lisäksi 18-paikkainen terassi Tullinaukion puolella.

Kaniecki on työskennellyt useissa suomalaisravintoloissa, Japanissa ja Pariisin yhden ja kahden tähden Michelin-ravintoloiden keittiössä. Ajatuksena on tuoda fine diningista leipomo-konditoriaan hienompaa ravintolaosaamista jollakin tasolla.

”Tampereelta löytyy aika paljon tasokkaitakin ravintoloita. Koen, että siinä en itse pysty hirveästi tuomaan uutta, mutta leipomisessa Tampereelle on paljon tuotavaa.”

Michelin-ravintoloista Kaniecki kertoo oppineensa ammattiinsa tarkkuutta. ”Vaikka on pieni leipomo, sen ei tarvitse maksaa paljon, mutta tehdään kunnolla ja tarkasti. Haluan tuoda sitä tasokkuutta. Pienenkin jutun pitää olla tehty niin hyvin kuin pystyy. Sen olen siellä oppinut.”