Legendaarinen tamperelaisgrilli sai uuden omistajan – näin Marita Kiuru aikoo hankkia uusia asiakkaita

Yrittäjä aikoo lähiaikoina järjestää Pizpalan 40-vuotissynttärit, jotka jäivät juhlimatta koronan takia vuonna 2022.

Aamulehti

Tampereella sijaitseva Pizpalan grilli on saanut uuden omistajan, Marita Kiurun, 46. Uusi yrittäjä aloitti toimipaikassa 27. maaliskuuta. Kiuru on kotoisin Vantaalta, mutta on asunut aikuisikänsä Tampereella. Pizpalan grilli on palvellut Tampereella jo vuodesta 1982. Grillin klassikoihin kuuluu laaja kattaus annoksia, kuten muun muassa äijäburgeri, sikakori, makkaraperunat ja lihapiirakan eri variaatiot.

Mitä aiot myydä, yrittäjä Marita Kiuru?

”Sitä, mitä tähänkin asti, mutta joitakin uudistuksia tulee. Laatuun satsataan niin asiakaspalvelussa kuin ruoassakin.”

Miten laatuun satsataan?

”Iloista meininkiä asiakaspalvelussa ja kuunnellaan asiakkaan toiveita. Tämä on palveleva grillikioski. Asiakas saa sitä, mitä tilaa eli hän saa haluamiaan muutoksia annoksiin.”

”Valitaan tarkkaan, mitä annoksiin tulee. Täyslihapihvi ja kebabliha ovat maukkaita. Halutaan, että asiakkaat palaavat uudestaan ja uudestaan.”

Mitä uutta tulee?

”Kebab, kanagyros, naudanlihagyros ja kuumakoira. Tehdään lastenaterioitakin, joita ei ole tähän asti ollut eli lasten annos hampurilaisella tai nugeteilla. Ja tulee tarjouspäiviä tiettyinä päivinä tietyistä annoksista, kymmenen euron edullisia täkyjä.”

Palkkaatko työntekijöitä?

”Kyllä, aiemmin täällä töissä olleita. Ja uusia rekrytoidaan. Kaikkiaan työntekijöitä on seitsemän.”

Pärjääkö Tampereella grilliruokabisneksellä?

”Kyllä. Koetetaan uutuuksilla ja tarjouksilla houkutella uusia asiakkaita, mutta toki haluamme pitää myös vanhat. On ihanaa, kun monta asiakasta on tullut tutuksi jo näin lyhyessä ajassa.”

Miten iskit silmäsi Pizpalaan?

”Etsin netistä myynnissä olevia ravintoloita. Pikaruokaravintolat ja grillimeininki ovat tuttuja minulle ja miehelleni, niin pidettiin tätä potentiaalisena paikkana.”

”Kelien lämmettyä pidämme Pizpalan 40-vuotissynttärit, jotka jäivät juhlimatta koronan takia vuonna 2022.”

Kiurulla ja hänen miehellään on työntekijä- ja yrittäjyystaustaa hampurilaisravintoloista, grilleistä ja baareista. Kiuru on työskennellyt aiemmin McDonals’illa, Hesburgerissa ja Rollsissa.