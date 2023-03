Tämä suomalaisten suosikkiruoka valtasi vihdoin Tallinnan – hintakin on kohdillaan

Kun kebabit olivat jo suomalaisille tuttu juttu, Tallinnassa sitä ei juuri ollut tarjolla. Nyt kebabia saa Tallinnassa jo yli 50 paikasta.

Tallinna

Kun Suomessa jo oli kebabkioski joka toisessa korttelissa, niin Tallinnasta kunnon kebabia sai tosissaan etsiä. Tarjolla oli vain perinteistä saslikkia.

Nyt kaikki on toisin. Kebab valtasi Tallinnan. Sitä saa jo yli 50 ravintolasta tai kioskista.

Vielä vuonna 2019 Todellinen Tallinna -blogissa kirjoitettiin, että ”kebabkulttuuri on tässä kaupungissa ja maassa toistaiseksi olematon”.

Bloggaajan mukaan ”Tallinnassa eivät kebabia syö (ainakaan toistaiseksi) opiskelijat sen paremmin kuin kotiäidit tai bailaajatkaan”. Hän tarjosi selitykseksi, että Tallinnasta puuttuvat myös maahanmuuttajat, jotka voisivat juurruttaa tavan Viroon.

Maahanmuuttajia tulee Tallinnaan nyt enemmän kuin takavuosina. Kebabin suosiota nosti myös korona. Korona-aikana syötiin noutoruokaa ja kebab on mitä helpointa kotiin tilattavaa.

Taikaa käsissä

Mehmet Tunebas tarjoilee kebabia Aia-kadulla vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Ala Turca -kebabravintolassa. Paikka on pieni, mutta kehuttu: Googlessa pelkkiä viiden tähden arvosteluja.

Hintakilpailu on kova. Ala Turca myy pitakebabin neljällä eurolla. Kadun vastakkaisella puolella oleva toinen kilpailija tarjoaa sen happy hour -tunteina vielä aavistuksen halvemmalla, 3,90 eurolla.

Ala Turcan kebab on herkullinen. Sopivan kostea, mukavan mausteinen ja raikkaan salaatin kruunaama kokonaisuus.

Ala Turcan kebabit ovat edullisia ja herkullisia. Mehmet Tunebas tarjoilee.

Tunebas on muuttanut Turkista Tallinnaan vuosi sitten töihin. Hän kehuu hyvän maun olevan hänen pomonsa, paikan omistajan ansiota. ”Meidän salaisuutemme on se, että pomo tekee joka aamu kaiken itse”, Tunebas sanoo.

”Lisäksi minulla on taikaa käsissä”, hän sanoo, eikä paljasta paikan oman, maukkaan kastikkeen salaisuutta.

Ketjut valtaavat alaa

Aiemmin Tallinnassa saatettiin myydä kebabina mitä tahansa lihaa. Enää se ei mene läpi. Aidon kebabin uranuurtajia taisivat olla Emin Munshiev ja Bahtiyar Džabrailov.

Kaksikko perusti vaatimattoman kioskin Lasnamäen perukoille. Se sai suosiota, ja nyt Shaurma Kebab on peräti kahdeksan kioskin ketju eri puolilla Tallinnaa. Kyseessä ovat todellakin kioskit, jotka eivät prameile ulkoasulla. Pitakebabin saa kuudella eurolla.

Toinen kehuttu uusi ketju on Kebaboom, joka väittää olevansa Tallinnan ensimmäinen Berliini-tyylinen kebab-ravintola.

Myös Kebaboom on ulkoisesti vaatimaton, mutta silti kilpailijoitaan astetta hienostuneempi kioski. Pitakebab maksaa jo 8 euroa. Kebaboom on laajentunut neljän paikan ketjuksi Tallinnan parhaille pelipaikoille, kuten ostoskeskus Solarikseen, Viru-keskukseen ja Asematorille (Balti Jaama Turg).

Niin, ja tietysti heilläkin on ”hämmästyttävä salainen kastike”.

Asematorin Kebaboom on laajentunut kokonaiseksi ketjuksi Tallinnan parhaille paikoille.

Myös Brööder Kebab on kehuttu. Se löytyy Mustamäen perimmäisestä nurkasta. Se on jo oikea, jopa viihtyisä ravintola. Heillä pitakebab on peräti 9 euron arvoinen.

Ravintolan perustajat möivät kebabejaan aluksi erilaisilla festivaaleilla, mutta lopulta päättivät perustaa kiinteän ravintolan Tallinnaan. Heidän valttinsa? No, tietysti salainen kastike, jossa on 12 ainesosaa.

Matkailusivusto Tripadvisor rankkaa Tallinnan kebabkioskien ykköseksi Istanbul Kebabin Narvan maantieltä. Tämä turkkilainen ravintola on toiminut jo 15 vuotta. Se oli alan yksinäinen pioneeri, ensimmäinen laatuaan.

Myös suomalaisilla on pieni rooli kebabien historiassa. Jethro Rostedtin nimellä ja naamalla markkinoitu Jeti’s kebab avautui vanhassa kaupungissa vuonna 2019. Menestys oli vaatimaton, korona hoiti loput ja paikka suljettiin pian.