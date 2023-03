Nyt myös toisella Katmandulta vapautuneella ravintolalla on uusi yrittäjä Tampereella

Keskiviikkona avautuneen ravintola Aaman nimi tarkoittaa suomeksi äitiä. Yrittäjä Saroj Sapkota sanoo, että ravintolassa pyritään tarjoamaan kodinomaista ruokaa ja unohtamaan tilojen menneisyys.

Aamulehti

Tampereen Satakunnankadulle avautui uusi nepalilainen ravintola keskiviikkona. Ravintola Aaman yrittäjän poika Saroj Sapkota kuvailee, että ravintolan on tarkoitus olla aiempaa tyylikkäämpi, ja siksi se on remontoitu kokonaan

Tiloissa toimi aiemmin Katmandu-ravintola, jonka omistajat tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin ihmiskaupasta viime vuoden lopulla. Sen jälkeen ravintolan tilat huutokaupattiin uusille omistajille.

Ravintola Aama pyrkii tyylikkyyteen Sapkotan mukaan sisääntulon ja salin muutoksilla. Koko sali on remontoitu, ja Sapkotan mukaan monista asioista on luovuttu ja niitä on korvattu uusilla.

Saroj Sapkota on samaa sukua edellisten ravintoloitsijoiden kanssa, mutta eri perhettä. Myös Katmandun toisessa liiketilassa aloittaneen Malikan yrittäjä on sukua sen edellisille omistajille.

Sapkotan mukaan aiempien omistajien kanssa ei olla tällä hetkellä yhteistyössä. ”Ravintola on itsenäinen, ja haluamme vähän pyyhkiä vanhan asian pois ja aloittaa uudella työvoimalla.”

Sapkota itse ei ole ollut Katmandussa aiemmin töissä, mutta osa hänen työntekijöistään on Katmandun työttömäksi jääneitä työntekijöitä. Aamassa on töissä 3–4 henkilöä.

Ravintola tarjoaa perinteistä nepalilaista ruokaa. Sapkota kertoo, että ravintolan nimi Aama tarkoittaa nepalin kielellä äitiä.

”Äidin keittämää ruokaa. Ravintolan tavoite on olla kodinomainen.”

Oikaisu 16.3.2023 kello 6.13: Saroj Sapkota on ravintola Aaman yrittäjän poika, ei yrittäjä itse.