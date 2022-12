Kallen ja Gassun shokkikokoisia kebab-annoksia ajetaan ihmettelemään läpi Suomen – avaavat nyt ravintolan Tampereelle

Liikuntakeskus Kauppi Sport Centeriin avautuu vuodenvaihteessa kaksi uutta ravintolaa.

Khaled (vasemmassa kuvassa) ja Ghazi Azizin kebab-ravintola Turussa on kerännyt mainetta suurilla annoksilla. Kohta he avaavat ravintolan Tampereelle.

Aamulehti

Tampereelle avautuu vuodenvaiheessa Tiktokissa valtavan suosion saaneiden ”shokkiäijien” Malmin kebab -ravintola.

Ravintola tulee Kauppi Sports Center -liikuntakeskuksessa lopettaneen Ravintola Kaupin tiloihin. Samaan yhteyteen avautuu myös toinen uusi ravintola Kitchen & Cafe.

Malmin kebabia Turussa pyörittäneet veljekset Khaled ja Ghazi Azizi, eli tuttavallisesti Kalle ja Gassu, ovat saavuttaneet sosiaalisen median Tiktok-videopalvelussa lähes kulttimaineen.

Khaled Azizin iskulauseesta ”mä laitan sut shokkiin” on tullut viraalihitti. Poikkeuksellista annoksissa on niiden suunnaton koko. Ihmiset ajavat ravintolaan syömään varta vasten ympäri Suomen. Khaled Azizilla on Tiktokissa yli 300 000 seuraajaa. Yhdellä videolla on jopa 37 miljoonaa katselukertaa.

Veljekset tulevat Tampereelle heti avajaisiin, joita vietetään 1. tammikuuta 2023.

Vuodenvaihteen jälkeen Kauppi Sports Centeriin avautuvassa toisessa ravintolassa Kitchen & Cafessa tarjoillaan arkipäivisin lounasta. ”Saatavana on runsas salaattipöytä, kasviksia, juureksia, kalaa ja kanaa”, kertoo Sporty World oy:n toimitusjohtaja Sami Joru.

Sporty World pyörittää liiketoimintaa Kaupin Sports Centerissä ja hallinoin muun muassa liikunta­keskuksen uusia ravintoloita.

Keskuksessa aikaisemmin toiminut Ravintola Kauppi lopettaa toimintansa perjantaina 23. joulukuuta. Omistajat ovat avanneet uuden ravintola Mintin Tampereen Kauppakadulle.