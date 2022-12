Ravintola-arvio: Paloma Kitchen & Bar kulkee kultaista keskitietä, ja vaikka riskinottoa on vähän, ravintola onnistuu hyvin kaikessa siinä, mitä yrittää.

Tilaajille

Aamulehti

Mikä: Tampereen keskustassa sijaitseva Hallituskatu 22 on ollut yllättävän tuulinen liikepaikka ravintoloille, vaikka Hämeenkatu on korttelin päässä ja Tampereen toinen suuri teatteri kulman takana. Franklyn, Cantina Il Poston ja väliviritelmien jälkeen paikalla on aloittanut Meksikosta inspiraatiota ammentava Paloma Kitchen & Bar.