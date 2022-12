Berthan ja Huberin ravintoloitsijat avaavat uuden ravintolan arvorakennukseen Tampereen ydinkeskustaan – Ihastuivat tilaan heti: ”Ainutlaatuinen paikka”

Pekka Salmela ja Mika Roito hakevat parhaillaan työntekijöitä ensi vuonna aukeavaan ravintolaan.

Aamulehti

Paikkansa Tampereen suosikkiravintoloiden kartalla vakiinnuttaneiden Ravinteli Huberin ja Ravinteli Berthan omistava Veljekset Ponteva oy laajenee.

Veljekset Pontevan takana olevat ravintoloitsijat Pekka Salmela ja Mika Roito perustavat Tampereelle uuden ravintolan, joka on suurin piirtein saman kokoinen kuin Huber, noin 80 asiakaspaikkaa. ”Ajatuksena on brasserie-tyylinen perinteinen à la carte -ravintola, josta saisi helposti lähestyttävää herkullista ruokaa rennolla ja hyvällä palvelulla”, Roito kuvailee.

Uusi ravintola sijaitsee Tampereella hyvin keskeisellä paikalla, nimittäin Haarlan palatsin alakerrassa.

Paikka teki vaikutuksen

Tehtaanjohtaja Rafael Haarla rakennutti palatsin yksityisasunnokseen vuonna 1924. Kiinteistösijoittaja Pentti Välkki osti arvorakennuksen vuonna 2013 ja teetti siihen miljoonaremontin. Sopivia vuokralaisia tiloihin on etsitty jo pitkään.

Roito ja Salmela kävivät katsomassa tiloja ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten. Paikka teki heti vaikutuksen. ”Ainutlaatuinen paikka Tampereen keskustassa. Päästä tällaisen arvokkaan omakotitalon kellarikerrokseen touhuamaan, se jäi heti houkuttamaan. Ja viidessä vuodessa kaupungin painopiste on entisestään painottunut tälle alueelle”, Salmela sanoo.

”Olemme todella tyytyväisiä paikkaan. Rakennusta on remontoitu ja palautettu alkuperäiseen loistoon”, Roito toteaa.

Hatanpään valtatien alkupäässä sijaitsevan kivipalatsin julkisivu on ohikulkijoille varmasti tuttu, mutta käynti ravintolaan tulee Pellavatehtaankadulta.

”Vaikka paikka on hyvin keskeinen, niin portin takana oleva sisäpihan puoli on monelle varmasti vielä tuntematon”, Salmela sanoo.

Tila odottaa arkkitehdin viimeistelysuunnitelmia, sisustusta ja kalusteita, mutta suuret linjat ovat jo selkeät. Alakertaan luodaan yksinkertainen ja lämminhenkinen tila. ”Iso baari toivottaa asiakkaat tervetulleeksi. Yhtenäistä salia ei ole, vaan on erillisiä huoneita, joihin saadaan luotua hieman erilaista tunnelmaa”, Roito kuvailee.

Haarlan palatsi sijaitsee Hatanpään valtatien varrella.

Rennosti kaikille

Roito ja Salmela ovat tehneet pitkään yhteistyötä tamperelaisen ruokakulttuurin eteen. Fine diningia tarjoava Ravinteli Bertha avattiin vuonna 2010, liharuokiin erikoistunut Ravinteli Huber vuonna 2012.

Ensi vuonna aukeavan kolmannen ravintolan nimeä makustellaan vielä, mutta uudessa paikassa korostetaan rentoutta.

Ajatus on houkutella laajempaa asiakasryhmää tarjoamalla herkkuja, on sitten isompi tai pienempi nälkä, kiireempi aikataulu tai koko ilta aikaa.

”Ruoka tulee olemaan asiakaslähtöistä niin, että voit itse valita, montako ruokalajia syöt, ja tehdä siitä kokonaisuuden. Juomat tukevat sitä vahvasti, on baari ja laadukkaat viinit, joista meidät osin jo tunnetaan”, Roito toteaa.

Ruoka tulee olemaan ”omannäköistä”, eli sille ei ole mitään tiettyä maata tai tyyliä. Mitään raaka-aineita tai valmistusmenetelmiä ei poissuljeta.

Pekka Salmela ja Mika Roito kävivät katsomassa Haarlan palatsin tiloja ensimmäisen kerran jo viisi vuotta sitten.

Haussa 18 työntekijää

Tampere on tapahtumakaupunkina nosteessa, mutta korona-ajan jäljiltä ravintola-alan osaajista on paikoin ollut pulaa. Se ei kuitenkaan näy Veljekset Pontevan yrityksessä.

Yritys rekrytoi parhaillaan 18:aa työntekijää, mukana on myös ensi kesän kesätyöntekijöitä. Uuteen ravintolaan tavoitellaan 13:a työntekijää.

”Hakemuksia on tullut yllättävän hyvin, kun ottaa huomioon, etteivät ihmiset edes tiedä, millaiseen konseptiin ovat hakemassa. Mieltä lämmittää, että heillä on tällainen luotto meidän tekemiseen ja brändiin”, Roito toteaa.

Paikka on selvillä, kohderyhmää ja tunnelmaakin on käsitelty. Mutta milloin ravintola avataan?

”Tapana on, että keskeneräistä ravintolaa ei avata, ja ravintolan voi avata vain kerran. Eli se avataan siinä kohtaa, kun se on täysin valmis. Toiveissa on, että vielä kevätkaudella”, Roito toteaa.

Lue lisää: Korona osoitti, että ruoka ei ole ravintolan ainoa houkutin – siksi Ravinteli Bertha pantiin tänä syksynä uuteen uskoon

Lue lisää: Turku sai oman Michelin-ravintolansa, mutta miksi Tampere jäi taas ilman tähtiä? – Kysyimme syytä tamperelaisilta keittiömestareilta

Lue lisää: Suomen 50 parasta ravintolaa on valittu – Tamperelaisia ylsi joukkoon kolme, katso koko lista tästä jutusta