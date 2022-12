Suosittu pitseria Kalevassa lopettaa, koska sähkölasku viisinkertaistui – Ravintoloitsija: ”Iskuja on niin sanotusti otettu vastaan”

Kalevassa toimiva Secret Sauceity -ravintola sulkee ovensa maanantaina. Se ehti toimia runsaan vuoden ajan.

Kalevassa viime vuoden syyskuusta saakka toiminut pitseria Secret Sauceity sulkee ovensa maanantaina. Vaikka ravintola on vielä maanantaina auki, silloin pitsaa mielivien kannattaa varautua siihen, että paikasta voi joutua poistumaan myös tyhjin käsin.

”Maanantaille tuskin jää enää mitään myytävää”, arvelee ravintoloitsija Petri Hankonen.

Sulkemispäätöksen pääsyynä ovat kasvaneet kustannukset. Hankonen kertoo, että viimeiset kuukaudet ovat olleet hurjia. ”Totesin, että on parempi tehdä päätös vähän etupeltoon, ennen kuin aletaan tehdä liikaa tappiota. Jos nyt nykäisen tulpan irti, minulle jää ehkä energiaa kokeilla joskus uudestaan.”

Sähkönhinta viisinkertaistui

Lopettamispäätös kypsyi Hankosen mukaan melko nopeasti sen jälkeen, kun sähkölaitos irtisanoi aiemman sähkösopimuksen syyskuun lopulla. Sopimuksen irtisanomisen takia sähkönhinta viisinkertaistui. Tukussa hinnat olivat olleet nousussa pidempään, ja samalla ihmisillä on ollut vähemmän rahaa ulkona syömiseen.

”Kun sähkösopimus irtisanottiin, aloin laskeskelemaan, että ei enää kannata. Tulevaisuudesta kun ei tiedä, mutta ei näytä, että ainakaan hetkeen tilanne olisi kääntymässä parempaan”, Hankonen toteaa.

”En oikein osaa olla tästä surullinen, mutta en oikein iloinenkaan. Nyt kävi näin. Paljon ammattitaitoisempiakin tekijöitä on joutunut supistamaan toimintaansa, ja ihmisillä on maailmalla paljon suurempiakin huolia.”

Saako tarina vielä jatkoa?

Runsaan vuoden jälkeen Hankonen kertoo olevansa tyytyväinen siitä opista, joka taskuun on kertynyt. ”Se on kiva, että suurin osa meillä käyneistä ihmisistä on tykännyt. Ja se, että lapset eivät ole jättäneet lautaselle juuri mitään, on ollut itselle täydellinen merkki siitä, että jotain on tehty oikein.”

On joku asia jäänyt hieman harmittamaankin. Esimerkiksi se, että Secret Sauceitystä muodostui enemmän tapahtumajärjestäjä kuin pitseria. Reilun vuoden aikana ravintolan tiloissa järjestettiin yli 170 tapahtumaa. ”Kun kaikki tapahtumat kulkivat käytännössä minun kauttani, se alkoi jossain vaiheessa näkymään myös muussa tekemisessä”, Hankonen sanoo.

Hankonen ei näe mahdottomana sitä, että Secret Sauceityn tarina saisi vielä jatkoa jossain toisessa muodossa, jos vain sopiva paikka löytyy.

”Nyt kuitenkin katselen hetken, löytyykö kaveriksi joku sopiva tyyppi. Yksin en tähän pyöritykseen enää lähde. Tiedän, miltä hyvä pitsa maistuu, mutta en vieläkään kehtaa sanoa tietäväni kauheasti ravintola-alasta. Iskuja on niin sanotusti otettu vastaan.”