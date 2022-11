Pirkkalassa riemastuttiin arvostetun kansainvälisen pizzaoppaan sijoituksesta: ”Kilpailu on todella kovaa”

Via Tribunali valittiin 25:nneksi parhaaksi pizzaketjuksi maailmassa.

Via Tribunali on napolilaiseen pizzaan keskittyvä ravintolaketju. Kuvassa kokki Rinnat Fattakhov.

Aamulehti

Suomalainen pizzeriaketju Via Tribunali valittiin 25:nneksi parhaaksi pizzaketjuksi maailmassa. Valinnan teki arvostettu italialainen Top 50 Pizza guide, joka julkisti voittajan vuosittaisessa gaalassaan Madridissa.

Via Tribunali palkittiin artesaani pizzeriaketjujen kategoriassa. Ketjulla on yhteensä seitsemän pizzeriaa Helsingissä, Turussa, Kolarissa ja Pirkkalassa.

Kesällä Pirkkalan Citymarketin ravintolamaailman yhteyteen avatussa Via Tribunalissa tieto sijoituksesta on otettu iloisesti vastaan. Via Tribunali oli ainut pohjoismaalainen pizzeria joka ylsi 50 parhaan joukkoon.

”Totta kai tämä on iso kunnianosoitus, maailmassa on paljon pizzerioita”, toteaa ravintolapäällikkö Andrew Smith.

Smith uskoo, että sijoitus arvostetussa pizzaoppaassa tuo lisää asiakkaita Pirkkalan ravintolaan.

”Varmasti yhä useampi tulee nyt kokeilemaan napolilaista pizzaa.”

Aitous vakuutti tuomarit

Kilpailun tuomarit arvostivat, että Via Tribunalin tyyli on tiukasti napolilaista, pizza oikeanlaisin menetelmin valmistettua ja perusraaka-aineet italialaisia.

Ravintolapäällikkö huhuilee työkaverinsa puhelimeen kertomaan, miten aito napolilainen pizza tehdään.

”Taikina kohotetaan rauhassa, ainakin 24 tuntia ja sitä käsitellään perinteisellä tapaa: läpsästään yhdellä kädellä työtasolle, jotta se avautuu hyvin ja tasaisesti. Meillä on kaasu-uunit, elävä liekki kypsentää pizzan hienosti”, vuoropäällikkö Jonas Di Giovanni kertoo.

Yksi autenttisen pizzan tae on se, että Via Tribunalissa on useita italialaisia työntekijöitä, myös Di Giovanni on puoliksi italialainen.

Pizzakilpailu on kovaa

Tieto sijoituksesta tuli Di Giovannille maanantai-iltana. Hän ei osaa sanoa, missä ketjun ravintolassa arvioijat ovat vierailleet, mutta korostaa, että Via Tribunalissa menetelmät ja tasainen laatu ovat asioita, joista ei tingitä.

”Olen iloinen, että saimme Pirkkalaan tällaisen sijoituksen. Pizza on hyvin suosittu ruoka ja kilpailu todella kovaa”, Di Giovanni toteaa.

Vuosittainen Top 50 Pizza Guide arvio pizza-alan toimijoita ympäri maailmaa ja tekee valintansa pitsan laadun, palvelun, miljöön, odotusajan ja juomien pohjalta.