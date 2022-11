Legendaarinen tamperelais­ravintola Ohranjyvä on edelleen suljettuna – Omistajasta epäselvyyttä, yhtiöllä rästissä maksamattomia vuokria

Tampereen Näsilinnankadulla sijaitseva ravintola Ohranjyvä ilmoitti heinäkuussa, että sen tiloissa on tapahtunut vesivahinko, jonka vuoksi ravintola suljetaan väliaikaisesti. Taloyhtiön mukaan vesivahinkoa ei ole ollut, mutta ravintola on pysynyt siitä huolimatta heinäkuusta lähtien suljettuna.

Ravintola Ohranjyvä on ollut suljettuna heinäkuusta lähtien. Ravintola kuvattiin 22. marraskuuta.

Aamulehti

Legendaarinen tamperelaisravintola Ohranjyvä on jälleen suljettuna. Ravintolan omistava osakeyhtiö Ravintola Jyvä on ajautunut talousvaikeuksiin.

Verovelkarekisterin mukaan yhtiöllä on maksamatonta verovelkaa vähintään 10 000 euroa. Protestilistan tietojen mukaan yhtiö on velkaa asunto-osakeyhtiö Näsinlinnankatu 15:lle yli 50 000 euroa. Yhtiöllä on myös muita, pienempiä velkoja.

Maksukyvyttömyysrekisterin perusteella yritys ei ole hakenut yrityssaneerausta eikä konkurssihakemusta ole vireillä.

Ravintola Ohranjyvän ovessa tai sen läheisyydessä ei ole mitään tietoa siitä, että ravintola olisi suljettu.

Kuka on yhtiön omistaja?

Ravintola ilmoitti Facebook-sivuillaan heinäkuussa 2022, että ravintola on toistaiseksi suljettu vesivahingon takia. Ravintola kertoi silloin antavansa lisätietoja mahdollisimman pian, mutta heinäkuun jälkeen ravintolan sivuille ei ole päivitetty enää mitään.

Ravintola oli viimeksi suljettuna vuonna 2019, kun silloinen omistajayhtiö JV Europe ajautui konkurssiin. Sen jälkeen yrittäjäksi siirtyi Kyösti Nyman, joka avasi ravintolan uudelleen vuonna 2020.

Lue lisää: Legendaarinen Ohranjyvä avasi jälleen ovensa – ”Junttisuoran” kantikset huokaisivat helpotuksesta: Mitään ei ole muutettu

Aamulehti soitti Nymanille ja kysyi ravintolan tilanteesta. Nyman ei kuitenkaan kommentoinut asiaa, sillä hänen mukaansa ravintolan omistaja on vaihtunut maaliskuussa 2022.

Kaupparekisterin mukaan ravintolan omistaa Ravintola Jyvä oy, jonka toimitusjohtajaksi on merkitty Tiina Peltonen. Kun toimitusjohtajalle soittaa, puhelimeen vastaa kuitenkin Nyman.

Nyman ei osaa sanoa, miksi Kaupparekisterissä yrityksen tiedoissa on edelleen hänen puhelinnumeronsa. ”En ole ollut yhtiössä mukana enää kuukausiin.”

Aamulehti tavoitti myös Tiina Peltosen, joka kertoo olevansa Ravintola Jyvä oy:n toimitusjohtaja. Peltosen mukaan hänestä tuli yhtiön toimitusjohtaja noin puoli vuotta sitten. Mitään yrityskauppoja ei kuitenkaan ole Peltosen mukaan tehty.

Oletteko te yhtiön omistaja?

”En kommentoi”, vastaa Peltonen.

Onko Ohranjyvä-ravintola nyt suljettu?

”En kommentoi.”

Aamulehti pyysi Peltoselta kommentteja vielä tekstiviestitse, mutta ei saanut vastausta.

Ravintolan tulevaisuus

Aamulehti otti yhteyttä asunto-osakeyhtiö Näsilinnankatu 15:n hallituksen puheenjohtajaan Tomi Järveliniin. Hänen viimeisin tietonsa on, että ainakin kesällä vielä ravintolan omistaja oli Nyman.

Järvelinin mukaan Nyman on yrittänyt saada ravintolalle uuden omistajan, mutta asunto-osakeyhtiön tietoon ei ole tullut, että uutta omistajaa olisi vielä löytynyt.

Järvelinin mukaan ravintolan tiloissa ei ole tapahtunut vesivahinkoa. Tilat ovat hänen mukaansa hyvässä kunnossa.

”Taloyhtiön toiveena on, että ravintolatoiminta jatkuisi”, sanoo Järvelin.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asiakirjojen perusteella Ravintola Jyvä oy:n ja taloyhtiön välinen vuokrasopimus on purettu 16. syyskuuta. Syynä ovat vuokra- ja käyttökorvausmaksut, joita on ollut rästissä vuoden 2021 keväästä lähtien. Käräjäoikeuden papereissa Nyman on merkitty vastaajaksi Ravintola Jyvä oy:n hallituksen jäsenenä. Käräjäoikeus antoi päätöksensä 10. lokakuuta.