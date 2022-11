Tampereen Kauppakadulle aukeaa uusi ravintola ja kahvila – Yrittäjä lupaa leivoslajitelmia ja fine diningia

Myös Suomalaisen Klubin ravintola on saanut uuden nimen. Ruokalista on uusittu syksyn mittaan kokonaan.

Uuden kahvilan valikoimaan tulee esimerkiksi pieniä leivoslajitelmia. Tarjolla on myös aamiaista esimerkiksi hotellivieraille.

Aamulehti

Tampereen keskustaan avataan jälleen uusi ruokaravintola. Kauppakatu neljään aukeaa maanantaina 21. marraskuuta ravintola Mint. Kyseessä on entinen Nordean pankkikonttorin tila, joka sijaitsee samassa rakennuksessa juuri auenneen Forenom-hotellin kanssa.

Myös Suomalaisen Klubin ravintola Tampereen Puutarhakadulla on syksyn mittaan uudistunut. Sen uudeksi nimeksi on tullut Lilia. Ravintola Mintin keittiömestarina toimii Petri Niemelä. Lilian keittiömestari on Mikko Laakso.

Sekä Mintin että Lilian liiketoimintajohtaja on Reima Wiskari, joka tunnetaan aiemmin muun muassa Kauppi Sport Centerin ravintolasta. Lisäksi Wiskarilla on Herkkuhetki-niminen kahvila Orivedellä.

Erikoiskahveja ja teepannuja

Ravintola Mintin ruokalistalle on tulossa eteläisen Euroopan ja muun maailman suosikkeja. Mintissä on myös kahvila. ”Kahvilan tuotevalikoimaan tulee erikoiskahveja ja esimerkiksi leivoslajitelmia”, Wiskari kuvailee. Wiskarin mukaan ravintolan yläkerrassa olevan uuden hotellin asiakkaat voivat syödä aamiaisen Mintissä. Sinne on tiloista suora yhteys.

Tavoitteena on tehdä kaupungin aiemmasta tarjonnasta poikkeava kokonaisuus. ”Ravintolassa on päivällä tasokas lounas ja illalla fine diningia.”

Suomalaisen Klubin ravintolassa on yrittäjävaihdoksen myötä uudistettu ruokalista. ”Olemme myös pyrkineet tuomaan tiloihin elämää. Tilaisuuksia järjestetään nyt aiempaa enemmän.”

Wiskari kertoo, että uusien ravintoloiden myötä niihin on palkattu lukuisia uusia työntekijöitä sekä saliin että keittiöön. Kahvilassa on oma kondiittori jatkuvasti paikalla.