Ilmiöksi nousseet alkoholittomat bileillat alkavat Tampereella: ”Rohkaisuryypyn vaade on murrettu”

Sober Furious ottaa mallia Tukholmassa ja New Yorkissa järjestetyistä alkoholittomista klubeista. Bileiden keskiössä ovat järjestäjien mukaan musiikki ja menestyneet tiskijukat.

Aamulehti

Alkoholiton illanvietto on yhä suositumpaa. Tampereen Tullikamarilla järjestetään ensimmäistä kertaa 9. marraskuuta yökerhoklubi Sober Furious. Idean takana on netin alkoholittomuutta suosiva Darravapaa-yhteisö, jonka ovat perustaneet Laura Wathén ja Katri Ylinen. Samaisella klubilla on ollut Helsingissä ja Turussa tuhansia kävijöitä.

Klubin nimi Sober Furious ottaa ideansa Sober curious -ilmiöstä. Se taas tarkoittaa rentoa, uteliasta suhtautumista raittiuteen. Ilmiö on noussut myös Suomessa trendiksi. Yökerhoklubi täyttää illan ajaksi baaritiskit pelkästään alkoholittomalla valikoimalla.

Unelma illasta

Darravapaa-yhteisö perustettiin keväällä 2021. Se on kerännyt nopeasti ison joukon ihmisiä, jotka ovat nyt myös toivoneet alkoholittomia tapahtumia.

Laura Wathén kertoo, että idea klubista sikisi myös kaksikon omasta bileilta-haaveesta. ”Meillä oli pitkään itsellämme haave, että pääsisimme järjestämään täysin alkoholittomia bileitä, jotka olisivat kuitenkin samaan tapaan yökerhoympäristössä hyvine juomineen, äänentoistoineen, valoineen ja musiikkeineen. Että ei tarvitsisi erottaa alkoholitonta tekemistä muusta yöelämästä ja voisimme mahdollistaa turvallisempaa yökerhokulttuuria.”

Tampereella esiintyy ensimmäisenä tamperelainen artisti ja DJ Minni Välipakka eli Dj Serial Kitty. Illan pääesiintyjät ovat DJ hapan korppu ja Windows95Man.

”Kun itse lopetimme Katrin (Ylinen) kanssa alkoholinkäytön, ajattelimme, että elämässä ei tule olemaan enää mitään hauskaa. Siksi meidän piti keksiä uusia tapoja huvitella.”

Lue lisää: ”Bilemuija” Katri Ylinen, 31, paiski töitä, juhli lujaa ja tajusi hiljalleen olevansa alkoholisti – Lopettamisen jälkeen koitti ihmeellinen olotila

Epäilijät kommentoivat

Wathén kertoo, että tyypillinen somekommentti alkoholittomasta klubista kertovissa jutuissa on ollut epäilys, että alkoholin sijaan ihmiset käyttäisivät jotain toisia päihteitä. ”Meihin on ilmeisesti kulttuurissamme iskostettu niin syvälle se oletus, että aikuinen hauskanpito tapahtuu lasi kädessä ja siinä lasissa kuuluu olla alkoholia. Ja jos ei ole alkoholia, niin kyllähän sitten pitää ainakin muissa päihteissä olla.”

Varsinkin yökerhon monet yhdistävät alkoholinkäyttöön. ”Oma vakiovastaukseni tähän on, että olisihan se aika kummallista, jos paikalle tulisi joku käyttämään päihteitä, kun muut ovat ympärillä selvinä.”

Wathénin mukaan klubilla ihmiset pääsevät vauhtiin ilman päihteitäkin. ”Rohkaisuryypyn vaade on murrettu. He tulevat klubille tosi ajoissa ja tanssilattialla ollaan heti.” Bileet alkavat jo kello 19 ja päättyvät kello 24.

Haamu-krapula

Entä johtuuko alkoholittomuuden suosio työelämän kasvavista vaatimuksista?

”Kyllähän me elämme hirvittävän vaatimuskeskeisessä ja suorittavassa yhteiskunnassa. Hyvinvoinnista huolehtiminen voi kääntyä liiallisena itseään vastaan. Silloin siitä tuleekin pahoinvoinnin piiskuri.”

Wathén kuitenkin varoittaa, että myös alkoholittoman illan jälkeen olo saattaa olla vähän nuhjuinen. ”Ehkä se on jokin haamukrapula, mutta minä ainakin olen seuraavana aamuna aika poikki kaikesta sosiaalisuudesta ja tanssimisesta. Meiltä on toivottu viikonloppuun sijoittuvia bileitä, koska kyllä seuraava aamu menee vähän selviytymiseen.”

Lippuja tapahtumaan oli tiistaina iltapäivällä jäljellä noin 200 kappaletta. Selvästi päihtyneitä asiakkaita ei oteta sisään.

Sober Furious 9. marraskuuta Tampereen Tullikamarilla.