Nämä ovat Pirkanmaan 25 parasta burgerpaikkaa – Olennainen ainesosa yhdistää Tampereen herkullisimpia hampurilaisia

Tampereelta saa nykyään jopa Euroopan parhaiden joukkoon rankattuja hampurilaisia. Selvitimme, mikä on luksuspurilaisten maun salaisuus, ja listasimme Tampereen seudun kehutuimmat burgerit.

Premium-hampurilaisten aalto iski Suomeen kymmenisen vuotta sitten. Tuolloin syntyivät fast casual -ravintolat, joissa ruoka tehdään ripeästi, mutta raaka-aineet ovat huipputasoa.

Suurin purilaisbuumi on tasaantunut, mutta hampurilaisen arvostus on noussut pysyvästi. Tutustuimme Tampereen parhaisiin burgereihin, joiden valmistaminen on vaativaa käsityötä.