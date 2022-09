Ravintola C:n kaupasta neuvotellaan edelleen – asiakkaita olisi enemmän kuin ravintola voi palvella

Tunnettu tamperelaisravintola supisti aukioloaikojaan.

Koska Ravintola C:n uusi omistaja on selvillä, ravintoloitsija ja keittiömestari Ilkka Isotalo?

”Vaikea sanoa, sillä kaikki on auki. Neuvotteluja käydään tällä hetkellä kahden tahon kanssa. Kauppoja hierotaan rauhallisesti. Tavoitteena on kaikille osapuolille reilun oloinen diili.”

Ovatko nämä tahot tamperelaisia?

”Sitä en voi sanoa.”

Ravintola on edelleen auki toistaiseksi. Millainen kesä ja syksyn aloitus C:llä on takanaan?

”Väkeä on käynyt hyvin. Tulijoita olisi enemmän kuin pystymme ottamaan vastaan.”

Ravintolan lopettamispäätöksen syyksi ilmoitettiin keväällä terveydelliset syyt. Kerroit kärsineesi vuosia suolistosairaudesta ja siitä johtuvista liitännäissairauksista. Miten voit nyt, sillä keväällä kaipasit ennen muuta lepoaikaa?

”Päätimme yhtiökumppanini Christina Suomisen kanssa supistaa aukioloaikoja niin, että C on auki vain torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Lepoaikani on siten lisääntynyt, ja vointini on huomattavasti parempi kuin aiemmin.”

Joko henkilökunta on alkanut hakeutua muualle?

”Henkilökunta on siirtynyt muualle töihin ja oli odotettavissa, että näin käy. Olemme juhannuksen jälkeen pitäneen ravintolaa auki kahdestaan Christinan kanssa.”

Miten se on onnistunut?

”Kyllä ammattilaisilta onnistuu.”