Näin perinteikäs tamperelainen lounaspaikka muuttuu: Saludista tuttu kasvo aloittaa keittiömestarina – ravintolan nimikin vaihtuu

Luvassa on erilaisia teemapäiviä. Lisäksi salaattipöytään ja eri vuodenaikojen sesonkituotteisiin kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Perinteikäs ruokapaikka on ehtinyt nähdä monia vaihteita. Tämä arkistokuva otettiin, kun Tampereen Suomalaisen klubin 60-vuotisjuhlia vietetiin vuonna 1951.

Aamulehti

Suomalaisen klubin ravintolaa on viime vuodet pyörittänyt Armas-catering. Nyt yrittäjä kuitenkin vaihtuu ja samalla uudistuksen myötä paikan uutena keittiömestarina aloittaa Petri Niemelä, 57. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Helsingin Savoyssa ja Tampereen Saludissa. Lounastarjonnan uudistumisen myötä Suomalaisella klubilla on luvassa vähintään kerran viikossa jokin teemapäivä. Myös salaattipöytään ja eri vuodenaikojen vaihteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Pöytävarausta lounaalle ei tarvita.

Keittiömestari Petri Niemelä, mitä aiot tuoda Suomalaisen klubin asiakkaiden pöytään?

”Toimintahan on vasta alkamassa. Teemme käsityönä lounaan gastronomisia perinteitä noudattaen. Esimerkiksi iltaruokailulta tuttuja klassikoita lounasaikaan päivitettynä. Teemapäivänä buffetissa saattaa olla esimerkiksi argentiinalainen lounas. Kotimaisuus näkyy muun muassa teemoissa, vaikka suomalaisten merkkihenkilöiden suosikkiruokina. Esimerkiksi Kekkonen oli kiinnostunut kalaruoista.”

Petri Niemelä aloittaa Suomalaisen klubin uutena keittiömestarina.

Mikä on paras oma muistosi Suomalaisesta klubista?

”Täytyy tunnustaa, että kävin ensimmäisen kerran siellä vasta kuukausi sitten. Olin aina kuvitellut, että se on vain klubilaisten paikka, mutta sehän onkin kaikille avoin. Minusta klubi vaatii päivitystä. Ravintolalle tulee uusi nimi, mutta toimimme edelleen Suomalaisen klubin hengessä.”

Mitä teet silloin, kun et kokkaa?

”Teen kuvataidetta ja vietän aikaa 2,5 -vuotiaan tyttäreni sekä hänen äitinsä, puolisoni kanssa. Olen myös henkeen ja vereen maantiepyöräilijä.”

Lähituotantoa

Ravintolatoiminnasta vastaavan uuden yrittäjän nimeä ei vielä ole kerrottu julkisuuteen. Kyseessä on kuitenkin yrityksen tiedotusta hoitavan Tomi Lindblomin mukaan ”tamperelainen yritysryhmä, jolla on jo ennestään muitakin ravintoloita, ja joka on avaamassa lähiaikoina lisää uusia ruokapaikkoja Tampereelle”.

Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolan toimintaperiaatteena on suomalaisuus. Ruokalistaa hallitsevat lähituottajien raaka-aineista toteutetut, perinteiset ruoat. Ravintola toimii myös tilausravintolana kokouksille ja tapahtumille.