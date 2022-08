Suositun tamperelaisen lounasravintolan yrittäjä vaihtuu – uusi aloittaa jo syyskuun alussa

Uusi yrittäjä aloittaa Suomalaisen klubin mukaan kotimaisemmaksi uudistetulla konseptilla. Myös Ravintola C etsii yhä ostajaa, kertoo ravintoloitsija Christina Suominen.

Christina Suominen kertoo, että hän ei vielä tiedä, mitä tekee tulevaisuudessa, kun välittäjällä oleva Ravintola C on saatu myytyä. Suominen kuvattiin arkistokuvaan Ravintola C:n täyttäessä kymmenen vuotta heinäkuussa vuonna 2016.

Aamulehti

Tampereen Suomalaisella klubilla lounastoiminnasta vastannut Armas-catering lopettaa toimintansa klubin tiloissa. ”Armas-cateringin aikakausi klubilla loppuu. Pientä juhlakeikkaa meillä on silti jatkossakin”, kertoo ravintoloitsija Christina Suominen. Myös Armas-cateringin kotisivuilla ilmoitetaan jo, että pitopalvelu lopettaa toimintansa elokuun lopussa.

Vuonna 2012 perustetun palvelun ydinryhmään kuuluivat keittiömestari Ilkka Isotalo, muun muassa ravintola C:n emäntänä tunnetuksi tullut Suominen sekä keittiömestari Teija Vainiola.

”Tämä tarkoittaa, että klubin lounaalla vaihtuu samalla ravintoloitsija.” Suomisen mukaan syynä muutokseen ovat ravintola-alalle hyvin vaikeita olleet viime vuodet.

Armas-catering myy parhaillaan klubin sosiaalisen median sivuilla ravintolatoimintaan liittyviä koneitaan, jotka ovat olleet käytössä sen tiloissa.

C etsii yhä ostajaa

Jo aiemmin Aamulehdessä on uutisoitu, että Isotalon ja Suomisen Ravintola C etsii uutta omistajaa. ”C on laitettu nyt välittäjälle. Toistaiseksi on kuitenkin ollut aika hiljaista.”

Lue lisää: Ravintola C:n Ilkka Isotalo kertoo nyt syistä, jotka johtivat yllättävään myyntipäätökseen

Suominen toivoo, että lomien jälkeen tilanne muuttuisi. C jatkaa kuitenkin yhä toimintaansa. ”Olemme puolittaneet jo asiakaspaikat ja lyhentäneet aukioloaikoja. Toimimme Ilkan kanssa kaksin. Muu henkilökunta on jo jatkanut matkaansa.”

Jos kaupat saadaan aikaan, Suomisen seuraavat suunnitelmat ovat vielä auki. ”Ilkka (Isotalo) jää sairauslomalle. Minä en oikein vielä tiedä, jäänkö eläkkeelle vai mitä teen. Ideoita on. Teija (Vainiola) lähtee tuotekehittäjäksi Saarioiselle”, hän kertoo.

Uusi aloittaa syyskuussa

Myös Suomalaiselta klubilta vahvistetaan, että tilojen ravintoloitsija on vaihtumassa. Klubin puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto kertoo, että aloite lopulliseen vaihtoon tuli klubilta. Rannisto korostaa, että aiempaan järjestelyyn oltiin tyytyväisiä ja yhteistyö toimi, mutta nyt uuden yrittäjän kanssa on tarkoitus uudistaa konseptia niin, että myös lukuisat tiloissa toimivat yhdistykset ja asiakasyritykset saisivat enemmän hyötyä ravintolapalveluista.

”Tässä kehitystrendimme menivät tavallaan eri suuntiin. Me toivoimme aukioloaikojen laajentamista ja heillä oli hankaluuksia avautua enemmän.” Ja vaikka aiemmassakin ravintolatarjonnassa kiinnitettiin huomioita suomalaisiin raaka-aineisiin, toivoo klubi uuden järjestelyn tuovan toimintaan vielä enemmän kotimaisuuden korostamista.

”Uudet yrittäjät haluavat kiinnittyä meidän aatteeseemme. Palvelutuotteessa on enemmän suomalaisuutta.”

Yrityksen nimi tiedotetaan myöhemmin. ”He aloittavat syyskuun alusta.”