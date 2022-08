Uudistunut tamperelainen ruokaravintola sai Aamulehden ravintolakriitikon hämmennyksen valtaan: ”Innovaatio kohti uudenlaista maailmaa vai huti?”

Ravintola-arvio: Ravintola Kajo on kääntänyt kurssiaan ultrasuomalaiseen suuntaan. Oodi luonnolle -menu on kaunis kunnianosoitus lähiruoalle ja Pirkanmaan luonnolle.

Ravintola Kajon linjaa on viilattu entistä kunnianhimoisempaan ja fundamentalistisempaan suuntaan. Ravintola perustettiin reilut neljä vuotta sitten.

Mikä: Lapland-hotellin Dabbalin keittiömestari Veli-Matti Lampinen, saliosaaja Marko Simunaniemi ja Kauppahallin 4 vuodenajasta tuttu Panagiotis Lykoudis perustivat sosiaaliseen syömiseen erikoistuneen Kajon Tampereen Rautatienkadulle runsaat neljä vuotta sitten. Alussa annoksissa oli välimerellisiä vivahteita, mutta suuntaus on kehittynyt siitä voimakkaasti supisuomalaiseen, luontoa kunnioittavaan suuntaan. Jaettavista annoksistakin on luovuttu ja tarjolla on itsevarmasti ja kunnianhimoisesti vain valmiita menupaketteja.