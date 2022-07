Tampereen keskustaan avautuu uusi lounasravintola, jossa voi iltaisin ja viikonloppuisin järjestää vaikka juhlat: ”Kaikki tehdään alusta asti itse”

Ravintola tarjoaa lounasta ja toimii iltaisin ja viikonloppuisin tilausravintolana juhliin, kokouksiin ja yritystilaisuuksiin.

Saarikoski Ravintolat avaa uuden lounas- ja tilausravintolan Tampereen keskustaan, osoitteeseen Kirkkokatu 10.

Uuden ravintolan nimeksi tulee lounas- ja tilausravintola Koski. Avajaisia vietetään 15. elokuuta.

Keittiömestari-ravintoloitsija Ilmari Saarikoski kertoo, että ravintolassa saa lautastarjoiluna lounasta maanantaista perjantaihin kello 11–14. Lounaat vaihtuvat viikoittain. Tarjolla voi olla jopa kolme tai viisi ruokalajia.

”Tyyli on sama, mikä muissakin meidän ravintoloissamme, eli tehdään kaikki alusta asti itse – leivotaan leivät, keitellään liemet ja keskitytään laatuun.”

Ravintolan yhteyteen siirtyy Saarikoski Catering juhlapalvelun pääkeittiö, ja ravintola toimii myös tilausravintolana juhliin, kokouksiin ja yritystilaisuuksiin. Tiloihin mahtuu noin 200 henkilöä.

Sijainniksi valikoitui Kirkkokatu, koska samassa tehdasmiljöössä on ollut jo 50 vuoden ajan ravintolatoimintaa. Kauppaseuran omistamassa tilassa on aiemmin toiminut ravintola Clava sekä useita yökerhoja kuten Union, Social Club ja Cabaret Oscar.

”Tilat ovat vastaremontoidut, ja niissä on paljon potentiaalia. Mahtavat puitteet yksityistilaisuuksiin. Se on ihan keskustassa, siinä on hyvin autopaikkoja sekä anniskeluoikeudet.”

Saarikoski Ravintoloihin kuuluu fine dining -ravintola Hella ja Huone, italialaistyylinen ravintola Piemonte sekä juhlapalvelu Saarikoski Catering.