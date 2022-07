Moni ravintola laajensi aukioloaan kesäksi mutta ei sunnuntaiksi – ”Meitä vähän tympäisee, ettei Tampereella ole hirveästi sunnuntaisin paikkoja auki”

Sunnuntaiaukiolon kokeilu on osoittautunut kannattavaksi Kajon viinibaarissa. Muusassa on havaittu, että sunnuntaisin on järkevintä tarjota vain suosittua brunssia.

Aamulehti

Tampereen katukuva on täyttynyt kesäkaudella matkailijoista ja tapahtumakävijöistä. Vaikka väkeä on hyvin liikkeellä, sunnuntaisin keskustassa voi joutua näkemään vaivaa löytääkseen ruokapaikan, sillä moni ravintola on suljettu sunnuntaisin.

Esimerkiksi valtaosa kaupungin fine dining -ravintoloista on sunnuntaisin kiinni. Niin on myös Rautatienkadun ravintolakeskittymässä sijaitseva Kajo, joskin sen aukioloaukoja on muuten laajennettu kesäksi.

”Tampereella käy kesällä paljon ihmisiä, ja haluamme niin sanotusti näyttää kaupunkia niillekin, jotka ovat alkuviikosta liikkeellä”, perustelee ravintoloitsija Marko Simunaniemi.

Kajo on heinäkuun ajan auki tiistaista lauantaihin. Lisäksi Kajon viinibaari Villit ja viinit on heinä–elokuussa auki keskiviikosta sunnuntaihin, kun yleensä ravintoloita on pidetty avoinna lähinnä keskiviikosta lauantaihin.

Simunaniemen mukaan ihmiset ovat löytäneet hyvin paikalle myös laajennettuina aukioloaikoina. Esimerkiksi viime tiistaina Kajossa oli ”mökki täynnä”.

”Myös sunnuntait ovat olleet Villissä ja viinissä tosi kivan vilkkaita. Saattaa olla, että sunnuntain aukioloa jatketaankin syksyllä. Meitä itseämme henkilökohtaisesti vähän tympäisee, että Tampereella ei ole hirveästi sunnuntaisin paikkoja auki”, hän sanoo.

Brunssia ja burgereita

Olympiakorttelin Muusa-ravintola on sunnuntaisin avoinna vain iltapäivän brunssin ajan.

”Brunssi on sen verran suosittu, että siinä ei hirveästi kerkeä muuta tekemään samaan aikaan”, naurahtaa ravintolapäällikkö Juuso Viira.

Muusassa on tehty aiemmin myös à la cartea sunnuntaisin, mutta Viiran mukaan sen esivalmistelu vaatisi brunssin jälkeen jonkinlaisen tauon, mikä on epäkäytännöllistä kalliiden sunnuntaituntien kannalta.

”Nykyään meidän Tiima-cocktailbaarimme avautuu sunnuntaisin neljältä ja palvelee sitten juoma-asiakkaita. Lisäksi yksi työntekijämme tekee siellä heinäkuun ajan sunnuntaisin pop-up-hengessä burgereita iltakuudesta eteenpäin”, Viira kertoo.

Kajon tapaan myös Olympiakorttelin aukioloaikoja on laajennettu kesäkaudeksi. Muusa aukeaa arkisin jo kolmelta, mikä on tuntia aiemmin kuin muina vuodenaikoina. Hyvällä kesäsäällä käytössä on myös ravintolan sisäpihaterassi Puutarha.

”Kyllä sen näkee, että paikalliset ovat lomalla ja vapaa-ajan matkustusta on nyt muutenkin enemmän, kun ihmiset tulevat tavallista aikaisemmin syömään”, Viira sanoo.

Tilanteen mukaan

Yksityisten yrittäjien pyörittämissä ravintoloissa aukioloaikoja on mahdollista muuttaa joustavasti. Juuso Viira sanookin, että vaikka Muusassa pelkkä sunnuntaibrunssi on tällä hetkellä riittävä ja toimiva ratkaisu, muutoksia voidaan tehdä tarpeen mukaan nopeastikin.

Marko Simunaniemi kertoo, että Kajoa kevyemmin pyöritettävä Villit ja viinit on ollut yrittäjille helppo paikka aukioloaikojen testailuun. Se oli sunnuntaisin auki myös maalis–huhtikuussa.

Kajoa on pidetty kiinni kesäsunnuntaisinkin sen vuoksi, että valtaosa ravintoloiden henkilökunnasta työskentelee Kajon puolella ja yrittäjät haluavat tarjota työntekijöille ainakin kaksi peräkkäistä vapaapäivää.

”Tietysti ihanteellisessa maailmassa meillä olisi molemmat ravintolat auki seitsemän päivää viikossa, mutta siihen tarvitsisi ison tiimin ja henkilökunnan vapaapäiväkierrossa olisi oma pyörittämisensä”, Simunaniemi miettii.