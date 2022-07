Poimi lista talteen: Tässä on Tampereen 20 upeinta jättiterassia – Tullinaukiolle syntyi yli tuhannen paikan terassiaukio

Tampereella on enemmän ja suurempia terasseja kuin koskaan aikaisemmin. Pelkkä keskiolut ei enää riitä houkuttimeksi, vaan terasseille tullaan syömään hyvin, ja niiden somistukseen satsataan. Listasimme keskustan suurimmat terassit, joilla kelpaa paistatella päivää.

Tampereella on enemmän terassipaikkoja kuin koskaan historiansa aikana. Uusia terasseja on syntynyt ja vanhoja laajennettu, ja keskustassa on useita yli 300 asiakaspaikan terasseja.

Poikkeuksellista on se, että yksi jättiterasseista on kaupungin luoma. Keskustorin Kesäkeitaan ovat toteuttaneet yhteistyössä Tampereen kaupungin useat eri yksiköt.