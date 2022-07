Nokian Tehdassaareen on avautunut Suomessa harvinainen urbaani terassi, johon on etsitty ideoita Amsterdamista: ”Haluamme edistää tällaista ajattelutapaa”

Perttu Ketola on ammentanut Tehdassaaren kehittämistä varten ideoita Pohjois-Amsterdamin De Ceuvel -alueelta. Tehdassaaren kahvilan takapihamainen terassi on rakennettu kierrätysmateriaaleista ja muusta ylijäämätavarasta, mikä on Suomessa vielä melko harvinaista.