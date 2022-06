Tampereen kauppahallin suositun sushipaikan ravintoloitsija vaihtuu

Vuodesta 2014 sushiravintolaa pyörittänyt Liqun Zhang myy Umamin ja suunnittelee uuden ravintolan avaamista Helsinkiin.

Liqun Zhang on toiminut Umamin yrittäjänä vuodesta 2014. Heinäkuussa toimintaa jatkaa uusi yrittäjä. Kuva vuodelta 2017.

Aamulehti

Tampereen kauppahallissa sijaitsevan sushiravintola Umamin ravintoloitsija vaihtuu.

Vuodesta 2014 Umamia pyörittänyt yrittäjä Liqun Zhang on myynyt ravintolan koko liiketoiminnan uudelle omistajalle.

”Ravintola jatkaa samalla nimellä ja muutenkin suht samalla tavalla, mutta tekijä vain vaihtuu. Olen tällä hetkelläkin kouluttamassa häntä”, Zhang kertoo.

Hän jättää seuraajalleen ravintolan, joka on ollut erittäin suosittu lounastajien keskuudessa.

”Siitä on jo kahdeksan vuotta aikaa, kun perustin tämän, joten tauko on nyt hyvä. Aion lomailla nyt pari vuotta. Loman jälkeen muutamme ehkä Helsinkiin ja perustamme siellä samantyyppisen mutta vielä rennomman ja isomman paikan. En halua jämähtää paikoilleen. Kahdeksan vuotta tässä on riittävästi”, Zhang sanoo.

Lue Umamin ravintola-arvio vuodelta 2017: Tampereen Kauppahallin sushibaari pakottaa kysymään: ”Voidaanko tilata lisää?”

Tältä Umamissa näytti vuonna 2017.

Paikan erikoisuus on myös sen pieni koko. Zhang valmistaa kaikki annokset tuoreeltaan tiskin toisella puolen, ja samalla kun lounas valmistuu on aikaa vaihtaa sanapari jos toinenkin asiakkaiden kanssa.

”Olemme aika uniikkeja, ja tässä on ollut kyse paljon muustakin kuin ruuan myymisestä. Ihmisten kanssa keskustellaan niin hyvistä kuin huonoistakin asioista. Olemme todella kiitollisia kaikille niille ihmisille, jotka ovat tässä kahdeksan vuoden aikana käyneet. Tässä on syntynyt myös paljon tarinoita, mikä on varmasti tärkeämpää kuin itse ruoka.”

Uusi ravintoloitsija jatkaa toimintaa heinäkuun alusta alkaen.