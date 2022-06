Legendaarisella tamperelaisyökerholla on vaikeuksia löytää uutta toimitilaa: ”Olemme saattaneet olla pari kertaa hieman liian varovaisia”

Yökerho Dorikselle ei ole vieläkään löydetty uusia toimitiloja. Omistajan usko uudelleenaukeamiseen ei kuitenkaan horju.

Aamulehti

Doris sulki ovensa uudenvuodenaattona 2020. Aleksanterinkatu 20:n rakennus, jossa yökerho toimi 34 vuotta, purettiin uuden kerrostalon tieltä. Kulttimainetta nauttivan Doriksen johdon viesti on purku-uutisesta asti ollut, ettei Dorista kuopata, vaan toimintaa jatketaan jossain muualla.

Aamulehti kysyi Doriksen omistajalta ja Aleksin Ravintoloiden toimitusjohtajalta Jaakko Sinivuorelta, mikä on tilanne nyt, puolitoista vuotta sulkemisen jälkeen.

”Sopivaa tilaa ei ole vieläkään löytynyt. Kaksi vuotta on nyt aktiivisesti etsitty, ja kaikki tahot ovat kyllä tietoisia etsinnästämme.”

Mikä mättää?

”Yöravintola vaatii ympäristön, jossa se ei aiheuta häiriötä. Sellaisia ravintolatiloja on todella vähän. Ja kyllä me kovasti haluttaisiin, että uusi tila olisi katutasossa, tai oikeastaan kellarissa, kuten ennenkin.”

Doris halutaan myös pitää Kyttälässä.

”Rautatieaseman ja kosken välistä, sadan metrin säteellä Hämeenkadusta”, Sinivuori tiivistää alueen, jota haravoi. Tilaa Doris tarvitsee 300–600 neliötä.

Pari kertaa lähellä

Joko vanhojen asiakkaiden pitää pelätä, että uudelleenaukeaminen jää pyrkimykseksi?

”Ei. Minä koen, että vielä on aikaa saada tämä auki. Tälläkin hetkellä neuvottelemme parin paikan kanssa.”

Sinivuoren mukaan uusien tilojen löytyminen on ollut muutaman kerran erittäin lähellä: ”Jälkikäteen ajatellen olemme saattaneet olla pari kertaa hieman liian varovaisia. Korona on saanut varovaisuutta aikaan, kun on ollut vaikea suunnitella pitkälle. Voi kyllä pitää paikkansa, että meistä on tullut myös liian nirsoja.”

Jos sopiva paikka löytyy ja sopimus tehdään, yökerho saataisiin auki muutamassa kuukaudessa.