Keskellä tamperelaista lähiötä sijaitsee sporttibaari, josta on tullut monelle olohuone – Tätä kaikkea yli 30 vuotta Aikalisässä työskennellyt Marko Vainikka on urallaan nähnyt

Keskellä Jankan kerrostaloaluetta on vilkas sporttibaari Aikalisä. Se on monelle kuin toinen olohuone. Ravintolapäällikkö Marko Vainikka on työskennellyt yli 30 vuoden ajan Aikalisässä ja nähnyt alueen muutoksen ja kasvun.

Marko Vainikka on luotsannut jankalaista baaria yli 30 vuoden ajan.

5.4.1991 kello 10. Tuon päivämäärän ja ajan ravintolapäällikkö Marko Vainikka muistaa hyvin. Silloin aukesivat Pub Roseannen, nykyisen Aikalisän ovet Tampereen Jankassa.

Vainikka oli töissä ensi sekunneista lähtien. Vastapäätä baaria oli yksi kerrostalo, jonka takana oli pitkälti vielä peltomaisemaa. Kaupunki oli kuitenkin kaavoittanut alueelle asutusta ja kerrostaloja, joten baaritoiminta nähtiin järkeväksi.

”En kyllä todellakaan arvannut, että olen täällä töissä vielä 31 vuotta myöhemmin”, Vainikka sanoo.

Mitä kaikkea Vainikka on nähnyt yli 30 vuoden aikana?

Akustiikka on ylivertainen

Aikalisä on ollut 10 vuotta yksityisessä omistuksessa. Pub Roseannen ja Aikalisän väliin ehti kuulua vielä aika Onnenpäivinä, joka oli Restelin ketjuravintola.

Vainikka sanoo, että on nähnyt läheltä Jankan alueen kehityksen ja väkimäärän kasvun. Asiakkaita on riittänyt ja varsinkin aluksi he olivat nuoria, jotka muuttivat uudelle alueelle.

Yksityiseen omistukseen siirtymisen myötä muuttuivat baarin nimi ja konsepti. Aikalisän jakavat kahtia akustiikkalevyt ja molemmin puolin paikkaa on suuri näyttö. Yhtä aikaa voivat siis pyöriä esimerkiksi Ilveksen ja Tapparan pelit. Akustiikkalevyt mahdollistavat sen, että molempien pelien ääni kuuluu hyvin, eivätkä äänet häiritse toisen pelin seuraamista. Akustiikka on vertaansa vailla ja ehdoton Aikalisän valtti.

Vaikka urheilua näkee kotonakin televisiosta, moni hakee seuraa ja tunnelmaa katselemalla pelit sporttibaarissa. Urheilupuoleen on todella panostettu – kun Suomen jääkiekko-ottelu alkoi Pekingin olympialaisissa kello 5.30, olivat Aikalisän ovet auki. ”Anniskellahan ei voi tuohon aikaan, mutta meillä oli voileipiä ja kahvia tarjolla”, Vainikka kertoo. Tupa oli täynnä ja tunnelma katossa jo varhain aamulla.

Lue lisää: Kisakatsomo räjähti suosionosoituksiin, kun Leijonat selvitti olympiafinaalin viimeiset sekunnit – Katso kuvat ja video legendaarisen tamperelaisen sporttibaarin tunnelmista

Aikalisän sisustus kertoo siitä, että kyseessä on sporttibaari.

Pyry Salomaa on käynyt Aikalisässä noin viiden vuoden ajan erityisesti Ilveksen pelejä katsomassa.

Showmies vailla vertaa

Aikalisäksi muuttumisen myötä baarissa alkoi olla myös paljon live-esiintyjiä. Esimerkiksi Tommi Läntinen, Timo Rautiainen ja Marion Rung ovat jäänet Vainikalle erityisesti mieleen. Myös vielä pienet paikalliset bändit saavat häneltä kehuja. ”Vaikka ei olisi edes omia kappaleita, vaan uusi bändi soittaa vain covereita, saattaa tunnelma olla todella hyvä.”

Yksi on silti ollut ylitse muiden. ”Matti Nykänen oli ihan oma lukunsa showmiehenä. Hän osasi heittää vitsiä itsestään ja yleisöstä, yhteenkuuluvuuden tunne hänen keikoillaan oli taattu”, Vainikka sanoo.

Aikalisässä on noin 3–4 live-esiintyjää kuussa, lisäksi on muutakin ohjelmaa. Maanantaisin pyörii sportti- ja musiikkivisa, keskiviikkoisin yleistietovisa ja torstaisin bingo. Niitä pyörittävä Niko Jokinen ei ole ensimmäistä kertaa toiminnassa mukana myöskään, vaan on pyörittänyt visoja parikymmentä vuotta.

Erityistä näissä ohjelmailloissa on se, ettei mihinkään ole pääsylippuja, vaan keikat ja visat ovat aina ilmaisia. ”Meillä käy paljon vakituisia kävijöitä. Haluamme, että ovet ovat aina auki heille”, Vainikka sanoo.

Auki olevista ovista onkin joskus tullut sanomista, sillä kesällä keikkojen äänet ovat saattaneet kantaa ovista viereisiin taloihin, joissa nukutaan kuumalla ovi auki. ”Mutta hyvin vähän on tullut mitään valituksia, vaikka baari terasseineen on näinkin tiiviisti rakennetulla asuinalueella”.

Misty Lindfors ja Antti Uotila käyvät Aikalisässä syömässä noin kerran viikossa töiden jälkeen. Yleensä listalta valikoidaan siivet ruoaksi.

Vakituiset asiakkaat työn suola

Vainikka on viihtynyt samassa työpaikassa yli 30 vuotta, mikä on nykyään pitkä aika missä vain työssä. Baarityön raskaimmaksi puoleksi Vainikka mainitsee työn epäsäännöllisyyden. ”Moni on vaihtanut alaa ihan sen takia, että rytmien kääntö ja päivällä nukkuminen on haastavaa”, hän sanoo.

Vainikka tykkää kuitenkin siitä, että hän saa pitkälti vaikuttaa itse työvuoroihinsa. Pitkien vuorojen jälkeen koittaa yleensä useamman päivän vapaa.

Vauvasta vaariin

Parasta Vainikan mielestä työssä ovat vakiasiakkaat. ”Meillä on useampia, jotka ovat käyneet täällä yli 30 vuoden ajan.”

Vakituisten asiakkaiden kanssa vaihdetaan kuulumisia, mutta Vainikka haluaa pysytellä asialinjalla, ettei homma mene liian henkilökohtaiseksi. Välillä vakituiset asiakkaat ovat kadonneet, ehkä muuttaneet ja osa vakituisista kasvoista on siirtynyt tuonpuoleiseen. ”Se, paljonko asiakkaiden kanssa juttelee ja kuinka syvällisesti, ei välttämättä ole kiinni siitä, onko kyseessä vakituinen asiakas. Se on enemmän kiinni asiakkaan mielialasta”, Vainikka sanoo.

Millainen sitten on vakituinen asiakas Aikalisässä? Vainikka kertoo, että heillä käy ihmisiä vauvasta vaariin. Kello 18:aan asti paikka on ikärajaton ja paikalla käy paljon perheitä esimerkiksi syömässä.

Taksikuskeja käy usein, ja pelejä seuraamaan tulee vakiokasvoja. On peliporukoita, jotka tulevat ottamaan yhden oluen pelien jälkeen. On asiakkaita, jotka käyvät lukemassa päivän lehden paikan päällä. ”On myös ihmisiä, jotka tulevat Kouvolasta asti tietyn esiintyjän vuoksi”, Vainikka kertoo.

Vauvasta vaariin

Urheilun ystävälle tarjontaa riittää: Aikalisä näyttää jääkiekkoa, jalkapalloa, formuloita, koripalloa, lentopalloa ja salibandya näytöiltään. Livemusiikki ja urheilu ovat baarin kantavia asioita, joita ei voi jättää pois.

Mutta kumman joukkueen miehiä Vainikka itse on, Tapparan vai Ilveksen? ”No Ilveksen totta kai”, tulee vastaus välittömästi. 1970-luvulla koulunsa aloittaneen Vainikan ystävissä oli enemmän Ilveksen miehiä kuin Tapparan, joten siksi Ilveksestä tuli hänelle tärkeämpi joukkue. ”Luulen kyllä, että se tulee äidinmaidossa mukana, kumpaa joukkuetta kannattaa”, hän jatkaa.

Pelejä ei usein työn touhussa ehdi itse seurata ja Vainikka onkin useamman kerran kysynyt asiakkaalta, paljonko peli mahtaa olla.

Mari Jokinen ja Jenni Koskela kertovat, että Aikalisässä tulee käytyä yleensä pizzalla tai terassilla.

Joulu ja juhannus olivat ennen tärkeimpiä

Aikalisä on auki, oli sitten joulu, juhannus tai pääsiäinen. Vainikalla on kokemusta jokaisena juhlapyhänä työskentelystä. Hän kertoo, että ennen joulu ja juhannus olivat parhaimpia päiviä ja myynnit korkealla. Nyt trendi on muuttunut, eivätkä juhlapyhät aiheuta niin suurta piikkiä. ”Enemmän se vaikuttaa, että Tappara ja Ilves pelaavat, se saa porukan liikkeelle.”

Tänä keväänä on järjestetty keikkoja, joiden piti olla jo keväällä 2020. ”Onhan se rajoittunutta, mitä bändejä voimme saada, kun lippuja ei myydä. Ilman lipputuloja ei voi saada kuuta taivaalta”, Vainikka sanoo.

Vainikka kertoo, että tätä nykyä on entistä haasteellisempaa ennustaa, milloin illasta tulee vilkas.

”Ihmisten käytöstä ja sen myötä ravintola-alaa on muovannut selkeästi pandemia. Lähtemispäätös tehdään yleensä viime tipassa”, Vainikka sanoo.