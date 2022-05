Ravintolapäivästä alkunsa saanut Bali Brunch laajensi Helsingistä Tampereelle – ”Tampere on nyt nopeimmin kasvava kaupunki Suomessa”

Muun muassa Flow-festivaaleilta tuttu Bali Brunch avasi Aleksanterinkadulle ravintolan, jossa onnellisia ajatuksia ruuasta ja elämästä saa ikuistaa seinille.

Indonesilainen ravintola Bali Brunch avasi kaikessa hiljaisuudessa jo maaliskuun alussa Tampereella. Pääkaupunkiseudulla Bali Bruncheja on jo kolme, mutta nyt omintakeinen ravintola päätti ottaa seuraavan askeleen.

”Tampere on juuri nyt kaikkein nopeimmin kasvava kaupunki, ja siellä on myös virkeä indonesialaisyhteisö”, perustelee Galih Bulgamin, joka on yksi omistajista.

Bali Brunch on saanut alkunsa jo vuonna 2011 Ravintolapäivästä, jossa tarjotusta Rendang Plate -annoksesta tuli suosittu. Pitkään ruokaa tarjoiltiin vain pop up -ravintolana ja erilaisilla festivaaleilla. Rendang Plate ja Vegan Gado-Gado -salaatti ovat ne annokset, joista Bali Brunch tuli tunnetuksi festivaaleilla. Ne ovat yhä suosituimmat annokset ravintoloissa.

Bali Brunchin seinät loistavat vielä valkoisina, mutta Galih Bulgami lupaa, että pian niillä komeilee asiakkaiden piirustuksia.

Pienellä fuusiolla

Bali Brunchin ruoka on Galih Bulgamin mukaan indonesialaista pienellä fuusiolla.

”Olen 29-vuotias ja asunut jo 25 vuotta Suomessa, joten olen ollut täällä suurimman osan elämästäni. Annoksissa haluamme esitellä parasta indonesialaista ja balilaista ruokaa – sitä, mitä me kotimaastamme kaipaamme.” Galih Bulgamin sanoo ja jatkaa: ”Se on onnellisuutta lautasella.”

Useilla festareilla hyväksi testatut suosikkiannokset löytyvät myös ravintolan listalta.

Onnellisuus ja iloisuus ovat tärkeässä roolissa muutenkin. Helsingissä vuonna 2017 avatussa ensimmäisessä ravintolassa asiakkaat saivat ruokaa odotellessaan piirtää pahville positiivisia ajatuksia ruuasta ja Indonesiasta. Näitä piirustuksia ja tekstejä nostettiin sitten ravintolan sisustukseksi seinille. Galih Bulgamin lupaa, että myös Tampereella asiakkaat pääsevät piirtämään seinille.

Bali Brunch on markkinoinnissa luottanut aina puskaradion voimaan, mutta Tampereella puskissa on vielä ollut vähän hiljaista.

”Olemme aina markkinoineet vain kiertämällä festivaaleja, kuten Flow-festivaali, ja sieltä moni meidät juuri tunteekin. Luotamme orgaaniseen kasvuun. Tampereella on hieman hiljaista vielä, mutta homma etenee.”