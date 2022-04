Ravintola Periscope laajensi terassiaan entisestään – kattoterassilla pääsee pian jacuzziin ja saunomaan: ”Tilaa on jätetty padel-kentälle”

Ravintola Periscope avaa uuden terassin, joka on tarkoitettu vuokrattavaksi. Ravintoloitsija Arto Rastaan mukaan esimerkiksi julkisuudesta tutut henkilöt kaipaavat yksityisyyttä, jota uusi terassi tarjoaa. ”Tamperelaiset ovat saunakansaa”, Rastas sanoo.

Aamulehti

Ravintola Periscopen terassi laajenee 350 neliömetrillä. Uusi tila on tarkoitettu yksityiskäyttöön vuokrattavaksi. Tilassa on kaksi saunaa, kolme jacuzzia ja takkahuone. Portsari valvoo, että tila myös pysyy yksityisenä.

Ravintoloitsija Arto Rastaan mukaan tietty asiakaskunta on toivonut vastaavaa tilaa. ”Kyselyitä on tullut ihan alusta asti. Esimerkiksi julkisuudesta tutut henkilöt kaipaavat omaa rauhaa. Aiemmin emme pystyneet vastaamaan heidän toiveeseensa.”

Rastas uskoo, että saunoille ja jacuzzeille riittää kysyntää. ”Tamperelaiset ja ylipäätään suomalaiset ovat saunakansaa. Kyselyitä on tullut myös maailmalta, kauimmaiset Japanista asti. Vaikutin itse aikoinaan Tokiossa, ja siksi japanilaiset seuraavat minua sosiaalisessa mediassa. Sieltä he ovat tämän bonganneet.”

Onko tila tarkoitettu vain julkkiksille vai millaiset hinnat ovat?

”Vuokrat ovat erittäin maltilliset. Hinnat vaihtelevat kellonajan mukaan. Iltaisin hinnat ovat toki arvokkaammat kuin päivällä. Lähtöhinta kolmelle tunnille on 190 euroa, kalleimmillaan 390 euroa. Riippuu, minkä paketin ottaa: standardin, superiorin vai deluxen. Niissä on eri sisältö.”

Kaikkinensa koko 350 neliömetrin alue hosteineen, portsareineen ja saunoineen maksaa Rastaan mukaan 1 500 euroa. Paketti on suunnattu yrityksille ja ryhmille.

Suihkut, pukuhuoneet ja muut ovat Rastaan mukaan viimeisen päälle. Pukuhuoneissa on hotellitason varustelu. ”Jos tahtoo lähteä jatkamaan iltaa, tilassa voi rauhassa laittautua. Meillä on säilytyskaapit, joissa voi pitää tavaroita jopa yön yli. Olemme miettineet paljon käytännöllisyyttä asiakkaan näkökulmasta. Saunomisen jälkeen voi jäädä terassille istumaan tai mennä vaikka ravintolaan syömään.”

Onko kattoterassi viimein valmis vai vieläkö jotakin on suunnitelmissa?

”Minun haaveissani on, että tämä rakennetaan vielä joskus loppuun asti. Tilaa on jätetty padel-kentälle. Katsotaan, saadaanko se vielä joskus tehtyä. Tämä on sellainen kaukainen haave, katsotaan nyt. Olemme joutuneet rakentamaan pala kerrallaan, sillä kattorakentaminen on etenkin Suomessa äärimmäisen kallista.”