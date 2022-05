Main ContentPlaceholder

Ravintolat

Ota kartta talteen: Nämä 17 baaria sijaitsevat lähimpänä Nokia-areenaa – areenalla ollut järisyttävä vaikutus: ”Myynti on lähes tuplaantunut”

Vierailimme kahdessa baarissa, joille Nokia-areenan merkitys on suuri: vuodesta 1996 toimineessa O’Connell’sissa areenaa odotettiin pitkään, vuonna 2021 avattua Sorin Baaria ei olisi olemassakaan ilman sitä. Muidenkin lähellä sijaitsevien baarien viesti on yksimielinen: elävöitynyt ympäristö on piristänyt liiketoimintaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Simon Foster on yksi perinteikkään O’Connell’sin kolmesta omistajasta. Foster muutti vuonna 1997 Irlannista Suomeen työskennelläkseen juuri O’Connell’sissa. Rugbyn parissa kasvanut mies tutustui myös jääkiekkoon hyvin nopeasti.

Aamulehti ”Tiesimme, että tästä tulee valtava juttu!” Kun irkkupubi O’Connell’sin omistaja Simon Foster kuuli vuonna 2010 suunnitelmista rakentaa Tampereelle uusi keskusareena junaraiteiden päälle, hän tajusi heti, mitä se merkitsee. ”Muistan ajatelleeni, että tämä on meidän kultainen hanhemme, nyt meistä tulee rikkaita”, Foster nauraa.