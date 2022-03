Vanhaan käymälään syntyi vakavasti otettava fine dining -bistro – Juhannuskylän helmi on Tampereen herttaisin ravintolailmiö: lue arvio tästä

Ravintola-arvio: Ravintola Apajan yrittäjä Juuso Ahvenainen hyödyntää Lontoossa ja New Yorkissa hankkimaansa osaamista pikkuruisessa korttelibistrossa Juhannuskylän uumenissa.

Tilaajille

Aamulehti

Mikä: Tamperelainen keittiömestari Juuso Ahvenainen on tehnyt yhtiökumppaninsa Tuomas Norrin kanssa vuoden tamperelaisen ravintolateon. Kaksikko kunnosti juhannuskyläläisen kerrostalon takapihalla sijaitsevan piharakennuksen ja avasi siihen pienen, herttaisen ravintolan. 1800-luvun viimeisinä vuosina valmistunut rakennus on toiminut aiemmin niin taloyhtiön käymälänä, pyykkitupana kuin kiinteistönhoitajan (talonmiehen) asuntona. Ahvenainen piti ennen Apajan avaamista Katukeittiö Leidi -ruokavaunua Tammelantorilla, mutta hänellä on kokemusta myös Näsinneulasta, Helsingin huippuravintoloista kuten Kuurnasta ja Atelje Finnestä sekä ulkomaisista Michelin-tähtiravintoloistakin Lontoota (Marcus Wareing at the Berkeley) ja New Yorkia myöten.