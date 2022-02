Yksi uudistetun Ilves-hotellin ravintoloista on Rosso: ”Olemme todellakin tulleet 2020-luvulle”

Rosson lisäksi Ilvekseen tulee uusi after work -baari. Vanhoista tutuista jatkavat Amarillo, Ukko Nooa ja yökerho Ilves Night.

Tamperelaisen Original Sokos Hotel Ilveksen vuoden kestänyt uudistushanke on loppusuoralla. Hotelli avaa ovensa vieraille 16.3.2022.

Tuolloin Ilvekseen avautuu uutuutena Rosso-ravintola.

”Olemme todella innoissamme, että pääsemme avaamaan uuden Rosson Ilvekseen”, sanoo ravintolapäällikkö Riikka Koskela.

”Juuri katselen tätä ravintolasalia. Tämä on täysin eri näköinen kuin vaikka Koskipuiston Rosso aikanaan. Olemme todellakin tulleet 2020-luvulle. Täällä on ihania aitoja materiaaleja, puuta ja nahkaa. Minusta täällä on kodikas, mutta raikas ilme”, Koskela kertoo.

Töiden jälkeen

Ilveksen aulaan ja entisen vastaanoton paikalle avautuu uusi Lynx Bar & Cafe. Juomien lisäksi Lynxistä saa syötäväksi pieniä ”ipaksia”, salaatteja, pariloituja leipiä sekä esimerkiksi Lynxille suunniteltuja korvapuusteja.

”Lynx on uusi konsepti. Vastaavaa ei ole missään hotellissamme. Siellä on joka arki-iltapäivä after work -tarjouksia. Viikonloppuna soittaa dj.”

Myös Amarillo on uudistettu. Amarillon uusi liikeidea korostaa yhteisöllisyyttä ja elämyksellisyyttä. Uutuutena on The Table -pöytä, jonka äärellä 8 henkilöä voi nauttia elämysillan yllätysmenuineen. The Table on varattavissa perjantaista 18.3. eteenpäin.

”The Table sopii ennakkoluulottomille ihmisille. Sehän on ravintolan keskipiste, eli pöydällä on valtava huomioarvo ravintolassa. Menu on aina yllätys. Mutta toki erikoisruokavaliot huomioidaan.”

Hatanpään valtatien puolelle on avattu uusi pääsisäänkäynti. Kesällä aukeaa myös Amarillon kattoterassi. Uusien ravintoloiden lisäksi Ilveksessä palvelevat edelleen pub Ukko Nooa ja yökerho Ilves Night.