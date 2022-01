Tamperelaiskokki kehitti uuden bisnesidean: hän loihtii kokonaisen illallisen kotikeittiöön ja vie tiskitkin mennessään – tästä on kyse

”Onhan se vähän kuin elokuvissa”, myhäilee tamperelainen Sami Hakamäki bisnesideaansa.

Aamulehti

Kokki kotiin -palvelu ei ole ihan uusi idea, mutta tamperelainen huippukokki Sami Hakamäki on onnistunut luomaan siitä ihan omanlaisensa – ja varauskirjat täyttyvät.

Mistä on kyse, Sami Hakamäki?

”Me järjestämme täyden palvelun illallisia asiakkaan kotona. Ja aterian päätteeksi viemme tiskit ja muut mennessämme, joten iltaa voi jatkaa rauhassa viinilasien kanssa kotisohvalla.”

”Tästä tulee helposti mieleen, että tämä on ihan luksus luksus -luokkaa. Onhan se vähän kuin elokuvissa, kun joku tulee kotiin ja huolehtii kaikesta, mutta hinnassa puhutaan samanlaisesta kuin mitä illallinen plus juomat maksaisivat ravintolassa.”

Miten se voi olla kannattavaa, kun laskutettavana on vain yksi pöytäseurue?

”Totta kai kulut ovat myös matalammat. Ravintoloissa on useiden tuhansien eurojen vuokrakustannukset ja henkilökustannukset päälle.”

Lue lisää: Virtuaaliravintolasta voi tilata annoksia vain verkossa – Tuttu pitseria saattaa valmistaa myös parin muun ”ravintolan” annoksia, eikä tilaaja huomaa mitään

Mikä erottaa teidät muista kotiin tilattavista kokeista?

”Ei oikeastaan ole muita tällaisella liikeidealla, jossa on valmis kuukausittain vaihtuva menupaketti ja läpinäkyvä hinnoittelu: muun muassa matkakulut kuuluvat hintaan. Muilla matkakulut tulevat yleensä päälle. Tämä on ollut kaikille osapuolille selkein näin, ei tule ainakaan mitään negatiivisia yllätyksiä.”

Tässä Sami Hakamäen koti-illallisille tekemä jälkiruoka-annos mesiargervopaahtovanukas ja raparperia.

Miten homma ihan käytännössä toimii siitä, kun joku soittaa ja tilaa teidät?

”Suunnittelemme huolellisesti yksityiskohdat, erikoisruokavaliot ja muut, ettei tule sitten yllätyksiä illan aikana ja pystymme keskittymään olennaiseen. Annamme juomasuositukset, ja asiakas voi halutessaan hankkia ne Alkosta. Meillä menee paikan päällä kattamiseen puolisen tuntia, kun viimeistelemme ruuan ja pöydän. Illallinen kestää kahdesta neljään tuntia.”

Asiakkaallako ei tarvitse olla kuin se pöytä?

”Oikeastaan ainoa kriteeri on, että jos löytyisi pistokepaikka. Voimme tarvittaessa tuoda vaikka uunin ja liedenkin. Olemme tehneet keikkaa jopa ilman juoksevaa vettä aika karuissa mökkiolosuhteissa.”

Mistä kyse? Kokki kotiin Mitä: Ravintolakokki Sami Hakamäen Tampereella vuonna 2020 perustama palvelu, jossa kokki tilataan tekemään illallista kotiin. Missä: Valmistelut tehdään yrityksen omassa keittiössä Lempäälän Sääksjärvellä. Keikkaa tehdään 300 kilometrin säteellä Tampereelta. Mitä maksaa: Illallisen hinnat 90–120 euroa henkilöltä riippuen menun laajuudesta ja henkilömäärästä. Ketkä: Hakamäen itsensä lisäksi mukana on kaksi muuta kokkia: Karri Pitkänen ja Emmi Latvanne, joka on toiselta ammatiltaan klassisen musiikin laulaja. Hänet voi myös tilata illallisen ohjelmanumeroksi. Verkossa: samihakamaki.com

Mikä on erikoisin paikka, missä olette tehneet ruokaa?

”102-vuotias höyrylaiva on ainakin yksi upeimmista paikoista. Ja metsässä olemme tehneet useampiakin illallisia. Nuotiolla syntyy kolmen ruokalajin ateriat ja tietysti ihan oikeilla ruokailuvälineillä, ei millään kertakäyttöastioilla.”

Verkkosivuillanne sanotaan, että olet työskennellyt huippuravintoloissa. Missä?

”Aloitin työurani kahdessa Michelin-ravintolassa Tokiossa. Sellainen kevyt startti! Sen jälkeen olen ollut Espanjassa töissä ja Suomessa ravintola Juurellassa Seinäjoella ja Restaurant Hejmissä Vaasassa. Hotelli Punkaharjua pyöritin yhden kesäsesongin ajan.”

Tarjoiletteko ihan fine dining -ruokaa?

”Fine dining on liukuva käsite. Pyrimme tekemään älyttömän hyvää, selkeää ja helposti lähestyttävää ruokaa.”

Pelottaako koskaan mennä aivan outojen ihmisten koteihin, kun ei voi tietää, mitä siellä on vastassa?

”Totta kai se alkuun oli vähän pelottavaa, kun on tottunut olemaan ravintolassa piilossa keittiössä. Mutta tämä on ollut pelkästään mukavaa, koska me mennään lähes aina hyvän mielen tilanteisiin.”

Ravintolarajoitukset ovat lisänneet kysyntää uudenlaisista palveluista. Vaikuttaako korona toimintaanne muuten kuin positiivisesti?

”Peruutuksia tulee nyt aika paljon eli vaikka normaalisti kalenteri on täynnä kuukauden päähän, saattaa yllätysaikoja vapautua. Me emme myöskään tässä tilanteessa ota mitään peruutusmaksuja. Toivomme, että ihmiset toimivat myös meitä kohtaan reilusti.”