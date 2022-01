Virtuaaliravintolasta voi tilata annoksia vain verkossa – Tuttu pitseria saattaa valmistaa myös parin muun ”ravintolan” annoksia, eikä tilaaja huomaa mitään

Ruuankuljetusbisnes on nyt kiinnostunut fine diningista ja lapsiperheistä. Foodoran ravintolakonsepteista vastaava Anna Lumme näkee niissä uusia mahdollisuuksia.

Virtuaaliravintolat tarjoavat ravintoloille uudenlaisen mahdollisuuden lisätienestiin. Buns & Dogs (vas.) on Foodoran uusin oma ravintolakonsepti. Pizza Cartel (oik.) taas on jo laajalle levinnyt virtuaaliravintola, jonka pitsoja saa tilattua muun muassa monesta lähiöravintolasta.

Sama tuttu lähiöravintola saattaa pompahtaa Foodoran tai Woltin sivuilla useammalla eri nimellä. Oman nimensä lisäksi se voi olla vaikkapa Pizza Cartel tai Buns & Dogs.

Mistä oikein on kyse?

Ravintoloille myydään erilaisia valmiita konsepteja, joilla ne voivat lisätä tarjontaansa ja luonnollisesti myyntiään. Kokki Pertti Kallioisen Pizza Cartel ja Foodoran Buns & Dogs ovat juuri tällaisia konsepteja. Menut, reseptit, annoskuvat ja joskus jopa raaka-aineiden ostopaikat ja annosten valmistuslaitteet on etukäteen säädetty. Virtuaaliravintolan annokset ovat samanlaisia riippumatta siitä, mikä fyysinen ravintola ne valmistaa.

Annoksia ei voi ostaa ravintolassa paikan päällä, vaan ne on tilattava aina kotiin kuljetettuna. Siinäpä syy, miksi esimerkiksi Foodora on kehittänyt ison joukon omia valmiita konsepteja.

Foodoralla on tällaisia virtuaaliravintoloita jo peräti seitsemän: Buns & Dogs, Mamacita, Wing it, Gangnam Kitchen, Good Roots, Hungry Tiger ja Cheesus Burgers.

Korona-aika on ollut vaikeaa ravintoloille, ja siihen rakoon virtuaaliravintolat iskevät.

”Me olemme ilman muuta hyötyneet korona-ajasta, mutta kyllä kasvu alkoi jo ennen sitä. Esimerkiksi meidän siipiravintolamme Wing it tuli jo vuonna 2019. Siitä on muodostunut iso ketju 53 ravintolalla”, kertoo Foodoran ravintolakonsepteista vastaava johtaja Anna Lumme.

Tampereelta puuttuu Foodoran konsepteista Lumpeen mukaan vain uusin Hungry Tiger, joka tarjoaa modernia intialaista ruokaa. Tuorein tulokas Tampereella on Buns & Dogs.

Anna Lumme miettii Foodoralla työkseen uudenlaisia ravintolakonsepteja.

”Me tutkimme, mitä suomalaiset tykkäävät syödä ja missä kaupungeissa. Näimme, että hampurilaisia ja hodareita myyvälle Buns & Dogs -ravintolalle olisi nyt kysyntää. Ihmiset syövät paljon hampurilaisia ja haluavat siihenkin vaihtoehtoja.”

Tilataanko vain mättöä?

Lumpeen mukaan tamperelaiset ovat ruuan tilaajina hyvin samanlaisia kuin helsinkiläiset ja turkulaiset, joten yleensä samat konseptit tulevat heti pian Helsingin jälkeen myös Tampereelle.

Tarjonnasta päätellen ihmiset haluavat tilata lähinnä mättöruokaa. Niinkö se on?

”Kyllähän eniten tilataan juuri hamppari- ja pitsaosastoa. Joka vuosi yhä enemmän nousee myös kasvisruoka ja vegaanisuus. Tottumukset vaihtelevat eri ikäluokissa”, Lumme sanoo ja laskee heidän konsepteistaan kevyemmiksi vaihtoehdoiksi ainakin Mamacitan burritot ja Good Rootsin salaattikulhot.

Fine dining mukaan

Fine dining -ravintoloiden annokset ovat Lumpeen mukaan kuljetusmielessä haastavia, mutta kysyntä on kasvussa. Sen osoittivat monien fine dining -ravintoloiden korona-aikana kehittämät llalliskassit.

”Se on työ, jota teemme juuri nyt. Hyvä keskustelu ravintoloiden kanssa on menossa. Haaste on siinä, että fine dining -ravintolan kaunis annos voi olla monen mutkan takana. Miten siihen saa sen saman fiiliksen, jos se kuljetetaan kotiin?”

Lumpeen mielestä vastaus voi piillä juuri illalliskasseissa: ”Tehdään tiettyyn pisteeseen asti siellä ravintolassa ja jatketaan kotona.”

Annoksen ulkonäön lisäksi haasteita aiheuttaa kypsyysaste.

”Esimerkiksi pihvi voi olla sellainen. Siinä kypsyysaste on hyvin tarkka.”

Mitä seuravaaksi?

Tarkoista lämpötiloista on vaikea huolehtia kotiin kuljetettavan ruuan kanssa. Kuljetus saattaa tehdä muitakin tepposia: esimerkiksi rapeista friteistä voi tulla matkalla lötköjä, vaikka ne alun perin olisivat kuinka hyvin tehtyjä.

”Tämä on yksi asia, mistä konsultoimme paljon ravintoloita. Kehotamme kokeilemaan erilaisia pakkauksia. Kannattaa laittaa ruoka-annos pakkaukseen, kansi kiinni ja katsoa, mitä sille tapahtuu puolessa tunnissa.”

Lumme vetää Foodoralla osastoa, joka tekee tuotekehittelyä. Hän jos kuka tietää, mitä ravintolamarkkinoilla on odotettavissa seuraavaksi. Hän povaa virtuaaliravintoloille ja pilvikeittiöille kasvua, vaikka väki aikanaan palaa myös ravintoloihin. Ruokaa tilataan kotiin jatkossakin.

Lapsiperheet ovat hänen mukaansa yksi kiinnostava kohderyhmä. Pitkä korona-aika toi sen, että kotiin halutaan välillä tilata ihan arkista ruokaa hampurilaisten sijaan.

”Minä miettisin juuri nyt pasta- tai voileipäkonseptia. Sellaisille olisi selkeästi vielä tilaa.”