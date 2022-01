Juhannuskylään avataan uusi Apaja-ravintola, jossa kala-annoksia loihtii Ahvenainen: ”Viime viikolla ostimme lisäksi hirven”

Tampereen Juhannuskylän puutaloidyllissä perjantaina avautuva bistro on aluksi auki viikonloppuisin. Yrittäjä Juuso Ahvenainen tunnetaan Tampereella ruokarekka- ja pitopalveluyritys Katukeittiö Leidistä. Hän arvostaa luomu- ja lähiruokaa.

Tamperelainen yrittäjä ja keittiömestari Juuso Ahvenainen, 39, onnistui vuokraamaan Juhannuskylästä pitkään havittelemansa tilat uudelle ravintolalleen. Hän taikoi yhdessä yhtiökumppaninsa Tuomas Norrin kanssa asunto-osakeyhtiö Suojan vanhasta kiinteistönhuoltajan asunnosta tunnelmallisen bistron, jossa luomu- ja lähiruoka ovat kunniassa.

Ravintola keskittyy kala-, kasvis ja riistaruokiin. Myös sienikunnalla on oma roolinsa taiten tehdyissä annoksissa. ”Lisäksi hankin jonkin verran oman arvomaailmani mukaisesti kasvatettua lihaa. Sen pitää olla tuotettu niin, että ekologisuus ja eläinten hyvinvointi on otettu huomioon”, Ahvenainen toteaa.

Alkajaisiksi yhtiökumppanit ostivat viime viikolla hirven ja tilasivat biodynaamiseen viljelyyn erikoistuneelta Rekolan tilalta yli kaksi tonnia ensi kauden vihanneksia.

Juuso Ahvenainen tiesi löytäneensä oikean paikan ravintolalleen, kun hän pääsi ensimmäisen kerran käymään kiinteistönhuoltajan käytössä aikoinaan olleessa asunnossa.

Mikä? Apajan tiedot Osoite: Huhtimäenkatu 3 C, Tampere. Käynti sisäpihalta. Aukiolo: Avautuu 21.1. ja on koronarajoitusten ajan auki perjantaista sunnuntaihin kello 13–18. Menu on tarjolla lauantaina ja sunnuntaina. Perjantaisin viinibaari ja pientä purtavaa. Hintataso: Usean ruokalajin menu alle 50 euroa. Viinipaketti noin 40 euroa. Menut kytkeytyvät sesonkeihin ja vaihtuvat viikoittain. Pääruuat 20–30 euroa. Pieni syötävä alkaen alle 10 euroa annos.

Mainio sijainti

Rakennustekniikan diplomi-insinööri Tuomas Norri asuu perheensä kanssa Juuso Ahvenaisen seinänaapurina samassa taloyhtiössä ravintolan kanssa. Talo on siten molemmille tuttuakin tutumpi, ja sen sijainti on heidän mielestään erinomainen. ”Ravintola sijaitsee sisäpihamiljöössä, jossa on eurooppalainen fiba. Rautatieasemalle on vain viiden minuutin matka, mutta ravintola on vähän katveessa niin kuin hyvän apajan kuuluukin”, Ahvenainen sanailee.

Uusi ravintola löytyy taloyhtiön sisäpihalta. Ovella Juuso Ahvenainen.

Tuomas Norri (vas.) ja Juuso Ahvenainen juttelevat yhteisestä projektistaan ravintolan baarissa.

Yrittäjää ei jännitä ravintolan avaaminen pahimpaan pandemia-aikaan. ”Tein päätöksen hetkellä, jolloin koronatilanteen uskottiin helpottavan. Toisin kävi, mutta suunnitelmia ei voinut enää siinä vaiheessa perua. Nyt fiilis on hyvä ja uskon siihen, mitä olen tekemässä. Ravintola pysyy hengissä, jos sen saa pitää auki päiväsaikaan perjantaista sunnuntaihin.”

Vanhaa ja designia

Apaja sijaitsee noin 60 neliön suuruisessa tilassa rakennuksessa, joka on rakennettu jossain vaiheessa 1910- tai 1920-luvulla. ”Kun näin talonmiehen asunnon ensimmäisen kerran, ymmärsin heti, että edessä on todella iso remontti. Silti heti tuli tunne, että tässä se on.”

Ahvenainen teki omin käsin valtaosan purkutöistä. ”Päädyimme Tuomaksen kanssa vanhaa kunnioittavaan peruskorjaustyöhön siten, että loimme ravintolaan lämminhenkisen, mutta samalla persoonallisen ja osittain modernin tunnelman. Seinät on maalattu ikivanhalla kanamunatemperatekniikalla, ja nykyaikaa edustavat esimerkiksi design-valaisimet.”

Uutta ja vanhaa, rouheaa ja sileää. Tuomas Norri (vas.) ja Juuso Ahvenainen olivat yksimielisiä sisustuksen tyylistä. Sylissä hoitokoira Coco.